Klaus ml. promluvil o dění kolem Istanbulské úmluvy: Nepotřebujeme rady nějakých chytráků z Istanbulu

Předseda Trikolóry a poslanec Václav Klaus mladší promluvil v rozhovoru pro Parlamentní listy o Istanbulské úmluvě. Prozradil, jaký trik se v ní skrývá a na co bychom se opravdu měli všichni soustředit.

Na začátku rozhovoru Klaus uvedl svůj názor na pondělní program vlády, kde mělo proběhnout schválení Istanbulské úmluvy. To bylo však nakonec z jednání premiérem Babišem staženo.

„Můj názor je ten, že u premiéra Babiše bohužel stále zřetelněji vídáme, že nakonec protlačuje všechny věci, které ohrožují naši svrchovanost, normální svět, naše zákony a pravidla, je ochoten tyto zaběhnuté normy a zvyklosti obětovat. Takto tomu já rozumím,“ začal poněkud kriticky předseda Trikolóry.

„Odpor vůči tomu je dlouhodobý. Ať už ze strany konzervativních kruhů nebo běžných občanů, spolků, náboženských uskupení atd. Čeho se pan premiér lekl, to skutečně nevím, ale je samozřejmé, že jde o velice nepopulární krok pro většinu českých občanů, takže se to snaží schválit za jejich zády. Bude nejspíš čekat na vhodnou příležitost,“ komentoval dění dále Klaus.

Poté však dodal, že z hlediska marketingu se premiér chová velmi zdatně. Podle mínění Klause je velká část veřejnosti silně kriticky naladěna vůči celé té situaci kolem Istanbulské úmluvy.

Poslanec vyjádřil jisté nepochopení nad tím, proč se premiér a vláda bojí reakcí veřejnosti a neodmítne Istanbulskou úmluvu stejně, jako to udělali na Slovensku či Maďarsku. Klaus uvedl, že stanovisko slovenského parlamentu sledoval a s povděkem ho komentoval. Vyjádřil však jisté pochybnosti nad tím, zda by v českém parlamentu přišlo stejné jednoznačné a zásadní odmítnutí.

Všechno o jednom triku

Klaus ještě na adresu Istanbulské úmluvy uvedl, že je v ní zakotven zase ten stejný trik. Konstatoval, že násilí na ženách je v České republice trestné a všichni, od politiků až po média a normální občany, jej odsuzují. „Nedovedu si představit, že by někdo propagoval násilí na ženách. Násilí na ženách je špatné, celá společnost ho odsuzuje a nepotřebujeme rady nějakých chytráků z Istanbulu, kde by zrovna o právech žen tolik křičet neměli, aby nám tady k tomu dělali nové zákony a opatření,“ míní Klaus.

Podle něj však jde v Istanbulské úmluvě o něco zcela jiného.

„Jde o podporu neziskových organizací, o zavedení definice pohlaví a další věci, které likvidují klasický vztah mužů a žen tak, jak to známe v naší společnosti po staletí. O tohle jde. Ne náhodou tak silná část konzervativní veřejnosti se proti přijetí Istanbulské úmluvy velice brání.“

Reálný boj

„Tohle je skutečný boj a prevence ohledně násilí na ženách. Ale tím, že se připojíme k nějakým ideologiím, to opravdu ne. To nám nijak v boji s násilníky nepomůže. Istanbulská úmluva je takové beranidlo všech těch ideologií, které se nám neustále někdo snaží vnutit. Když drtivá většina občanů i poslanců něco nechce, tak to zkusí přes nějakou mezinárodní úmluvu či rozhodnutí soudu. Musíme si na to dávat pozor,“ uvedl.

Podle něj bychom se měli zaměřit na reálný boj proti násilí na ženách, starat se, aby byla funkčnější policie, sociální odbory, aby fungoval celý systém a lidé se věnovali tomu, když vycítí, že se něco takového děje v jejich blízkosti.

Předseda Trikolóry se dotkl také fondu obnovy, kdy došlo ke schválení 750 miliard eur, a vysvětlil, kde vidí problém. „Co je pro nás výhodného na tom, že tu bude nějaký společný evropský dluh, který odteče do Itálie, Španělska a když nějaká část náhodou ukápne k nám, tak to půjde na genderový audit, implementaci Istanbulské úmluvy nebo jiné takové šílenosti. Tahle republika potřebuje nedělat dluhy, potřebuje nevyhazovat hodnoty za nic, potřebuje snížit daně, navrátit se k práci a ne že nám z Bruselu hodí nějakou kost nebo milodar a my budeme radostně jásat, že jsme se s nimi zadlužili.“