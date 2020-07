„Novodobí STBáci internetu.“ Lidi naštvali Čeští elfové, kteří zařadili advokátku na seznam za podporu Lipovské

Advokátka s tím nesouhlasila a slušně na sociální síti požádala, aby ze seznamu byla vyňata, protože projevit svůj názor není dezinformace.

Dříve právnička odsoudila reakce na Hanu Lipovskou v komentářích.

„Jak je možné, že komentáře v diskusi přetékají urážkami, osobními útoky, nenávistí, a dokonce i vulgarismy, které nemohu ani přepsat? To má být nějaká deklarace antikomunismu? Úcty k Miladě Horákové? Nebo co motivuje zastánce ušlechtilých ideálů k tomuto způsobu komunikace? Je doslova hrozivé číst diskusi, kde se sešli bojovníci za ty správné myšlenky. Bojovníci, jimž je Hana Lipovská z nějakého důvodu osobním nepřítelem, až takovým, že ji zahrnují sprostými nadávkami, tykají jí, rozebírají její soukromý život,“ uvedla.

Později si Čírtková všimla, že článek o ní je na seznamu Českých elfů a zajímala se o příčiny.

„Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu je jako příklad dezinformace uvedena citace mého FB příspěvku, v němž jsem se zastala Hany Lipovské, na kterou bylo velmi nevybíravě útočeno. Upozorňuji, že to byl můj soukromý FB příspěvek, který převzaly Parlamentní listy, ovšem o své vůli. Dále upozorňuji, že to není žádná dezinformace, není to ani informace, jen můj názor jakožto soukromé osoby,“ uvedla v poznámce k patřičnému příspěvku elfů na Facebooku.

Na její otázku Čeští elfové poskytli dlouhou odpověď. Šlo jim mimo jiné o různé chápání pojmu „dezinformace“.

„Dezinformační nebo propagandistická média neužívají jen jednoduché lži, aby dosáhly svého cíle (to by bylo snadno odhalitelné, nedůvěryhodné, tj. kontraproduktivní). Užívají poměrně komplexní mix různorodých zpráv, názorů a informací, z nichž naprostá většina se nedá sama o sobě označit jako vyložená lež. Teprve až jejich mix v konečném důsledku je zavádějící a posouvá vnímání reality určitým směrem, který je na úrovni jednotlivých textů těžko postřehnutelný,“ tvrdí aktivisté s dovětkem, že zrovna taková média monitorují.

„Protože je to jediný způsob, jak tyto manipulace postřehnout, popsat, a nakonec průkazně dokázat,“ poznamenali.

Poté elfové přišli se svým hodnocením fungování serveru Parlamentní listy.

„Praxe PL krást bez svolení autorů texty z blogů a sociálních sítí je všeobecně známá (dokonce se to stává i našim lidem), stojí na tom bohužel jejich byznys-model. Je otázkou, zda je tento model na hraně či už za hranou kriminality, v každém případě štve stovky autorů virtuálního obsahu této země. Ocitla jste se na PL nechtěně a stejně nechtěně i v našem plošném monitoringu tohoto média, v tom zcela rozumíme Vaší situaci,“ stojí v reakci elfů.

Nejzajímavější postoje aktivistů však zazněly v závěrečné části dotyčné poznámky. Uvedli, že se Čírtková na PL ocitla nechtěně a stejně nechtěně i v plošném monitoringu tohoto média.

„My se primárně nezabýváme Vámi, ale obsahem PL, ten monitorujeme a zajímají nás tzv. narrativy (což nejsou ‚lži‘, ale tematické ‚příběhy‘), jejichž příklady z daného média a časového okna vybíráme víceméně namátkově. Že jste napsala svůj soukromý názor na sociálních sítích na p. Lipovskou (resp. M. Horákovou), je zcela v pořádku a o žádnou dezinformaci pochopitelně nejde. Nás zajímá v principu něco jiného – proč právě takový FB status PL převzaly a jaký výsledný informační mix ze stovek takových zpráv míchají...“ vysvětlili svůj postup aktivisté.

Právnička se proti tomu tvrzení ohradila a zdůraznila, že Parlamentní listy mají její svolení k publikování citací jejích článků.

„Jsem zastáncem volného šíření myšlenek, a proto této praxi nebráním. Jde ostatně o veřejné příspěvky a citují to vždy bez jakéhokoliv zkreslení. Prosím proto o vyřazení tohoto příkladu z Vašeho přehledu, jde zjevně o nedorozumění,“ zazněla prosba od Čírtkové.

Čeští elfové však odmítli advokátce vyhovět.

„Revize našich reportů bohužel není možná. Jak jsme se už snažili vysvětlit, jedná se o časový monitoring témat, které na daném médiu vyšly. Aby se zmínka o jakémkoli textu v budoucnosti v našem monitoringu nevyskytovala lze dosáhnout pouze tak, že na daném médiu prostě nevyjde,“ napsali.

Advokátka dodala, že svolení přebírat její texty má více médií a podotkla, že toto svolení mají ParlamentníListy.cz od více autorů, akorát o něm Čeští elfové nevědí.

„Toto byste tedy měli ověřovat předtím, než to zařadíte do reportu,“ zkritizovala Čírtoková hlídače dezinformací.

„Revize tohoto reportu je nutná, protože jste se sami dopustili dezinformace. Jak vyplývá i z Vašeho komentáře, nejde v mém příspěvku o dezinformaci a text nebyl ukraden bez mého souhlasu. Není tudíž jediný důvod, aby se vyskytl ve Vašem přehledu. Naopak, s citací svého příspěvku v tomto kontextu nesouhlasím. Prosím proto, aby bylo mé zdvořilé žádosti vyhověno. Zároveň věřím, že se taková manipulace už nebude opakovat,“ adresovala zase svou prosbu právnička.

Kromě advokátky se v diskuzi objevili i další kritici postupů Českých elfů.

„Jste naprosto neuvěřitelní manipulátoři. To, co tady teď předvádíte, za to by se nemuseli stydět ani čekisté. Měli byste se okamžitě omluvit, ale to je pro vás asi sprosté slovo,“ naložil aktivistům Josef Sklenář.

Na komunikaci mezi Čírtkovou a aktivisty upozornila na svém Facebooku Natálie Vachatová z Trikolóry.

„Komentáře netřeba,“ doplnila sdílení.

K záležitosti se vyslovili i sledující sociální sítě.

„Nechápu, jak je vůbec možné, aby něco takového po roce 89 existovalo. Aby tihle novodobí STBáci internetu existovali. Jak to, že nehnijí za mřížemi. Jak to, že je snad dokonce naše vláda financuje?!“ napsal Marek Tomas.

„Jo Ministerstvo pravdy...to si ještě užijeme,“ varoval Martin Janouch .

„Banda komediantů,“ vyjádřil se Miloš Síbek

„Bodejť – eště by byli za revizionisty...“ zareagoval Vladimír Pavlíček.