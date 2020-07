Žlutá Praha? Hřib není spokojený s covidovým semaforem

V Českém rozhlasu Plus odpovídal pražský primátor na otázky týkající se koronavirové situace v Praze a o tom, proč není spokojen se žlutým označením Prahy.

„Mně tedy přijde trochu nešťastné to provedení a i s ohledem na to, že vlastně ta data, se kterými pracuje ministerstvo zdravotnictví, nebudí vlastně až tak velkou důvěru, když najednou ze dne na den může ubýt 1775 nakažených, tak prostě je to záležitost, kvůli které je svolána porada,“ uvedl primátor.

Podle jeho mínění by bylo dobré mít mnohem více automatizovaný systém, který by byl taktéž propracovanější. Podle slov Hřiba by se nestalo vůbec nic v případě, že by se Praha dostala do onoho semaforu na žlutou pozici.

„Tento semafor k tomu námi zamýšlenému cíli nesměřuje. Tento semafor neinformuje o těch opatřeních, ta opatření mají nadále přijímat krajské hygienické stanice a s ohledem na to, že to bude nějaká indikace aktuálního stavu, to vlastně není jakoby nějaká změna toho stavu. To znamená: V momentě, kdy se ten semafor vydá oficiálně, tak to neznamená, že se ta epidemiologická situace nějak změnila,“ uvedl.

Z hlediska nárůstu případů je podle něj Praha připravena asi na měsíc. Konstatoval, že městská policie bude ještě něco dokupovat, ovšem obecně vzato mají podle jeho slov stovky tisíc jednorázových ústenek, stovky tisíc respirátorů. Kromě toho je podle jeho mínění dost i dezinfekce, ochranných oděvů a taktéž rukavic. O tom, jak je Praha zásobena, informoval i na svém profilu na sociální síti. „V případě druhé vlny nákazy tak máme náskok a dokážeme ochránit ty, kteří to potřebují,“ napsal.

Za zmínku stojí to, že v rozhovoru to není poprvé, co si Hřib stěžoval na zbarvení semaforu. „Moc nechápu, proč by Praha měla být jako jediná v tom vyšším stupni,“ uvedl dříve pro ČTK. Hlavní město podle jeho názoru má nižší počet nakažených na 100 tisíc obyvatel než řada dalších okresů. Nemá přitom vyšší podíl komunitního šíření ani více hospitalizovaných.

Český semafor

Připomeňme, jak bude tedy semafor z resortu zdravotnictví fungovat . Většina České republiky by byla bílá. Zelená by platila jen v některých okresech Moravskoslezského a Středočeského kraje a na Jihlavsku. Žlutá by zůstala pouze Praha, prohlásil v pondělí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Bílá barva znamená nulové či prakticky zanedbatelné riziko. Zelená barva znamená nejnižší, oranžová střední a červená vysoké riziko nákazy koronavirem. Žlutá barva přitom podle ministra Adama Vojtěcha znamená začínající komunitní přenos. Ministerstvo zdravotnictví spustí semaforový systém až od příštího týdne. Do té doby se situace může změnit.