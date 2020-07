Další vysoký nárůst nových případů koronaviru. Na Liberecku je nové ohnisko

Za středu v Česku přibylo 278 potvrzených případů koronaviru, od začátku března tak ČR hlásí 16 093 nakažených. Jde o druhý nejvyšší denní nárůst od června.

Aktuálně je v zemi 4 280 aktivních případů, 120 pacientů muselo být hospitalizováno v nemocnicích. Lékařům se již podařilo vyléčit 11 429 nakažených, 375 pacientů však nemoci podlehlo.

Nové ohnisko na Liberecku

V Libereckém kraji testy odhalily nové ohnisko covidu-19 v jednom z podniků. Celkově je tam již 34 nakažených, jde především o zahraniční dělníky.

Úterní testování prokázalo 22 nakažených, ve středu přibylo další 12 případů. Testování bude pokračovat i nadále. Novináře o tom dnes informoval ředitel krajské hygienické stanice Vladimír Valenta. Prozatím se v kraji neplánují nová opatření.

Jednání bezpečnostní rady Prahy

Dnes dopoledne je na programu také jednání bezpečnostní rady hlavního města, která se bude zabývat připomínkami k vládnímu semaforu, inventurou zdravotnického materiálu a vyhodnocením aktuální situace ohledně epidemie nového koronaviru.

V Praze z pondělí na úterý přibylo nejvíce lidí s covidem-19 za 24 hodin od začátku epidemie, testy odhalily 101 nakažených.

Ve 12 hodin by měla proběhnout tisková konference, na které primátor Zdeněk Hřib, šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová a další představí výsledky jednání.

Nespokojenost Hřiba

V pondělí přišel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a jeho resort s novým nástrojem pro boj s koronavirem, a to semaforem. Ten má od příštího týdne vyhodnocovat epidemiologickou situaci v jednotlivých okresech země. Pražskému primátorovi Zdeňkovi Hřibovi se však semafor nelíbí, resp. není spokojen s tím, že je na něm Praha označena žlutou barvou.

V Českém rozhlasu Plus odpovídal pražský primátor na otázky týkající se koronavirové situace v Praze a o tom, proč není spokojen se žlutým označením Prahy.

Podle jeho mínění by bylo dobré mít mnohem více automatizovaný systém, který by byl taktéž propracovanější. Podle slov Hřiba by se nestalo vůbec nic v případě, že by se Praha dostala do onoho semaforu na žlutou pozici.

Z hlediska nárůstu případů je podle něj Praha připravena asi na měsíc. Konstatoval, že městská policie bude ještě něco dokupovat, ovšem obecně vzato mají podle jeho slov stovky tisíc jednorázových ústenek, stovky tisíc respirátorů. Kromě toho je podle jeho mínění dost i dezinfekce, ochranných oděvů a taktéž rukavic. O tom, jak je Praha zásobena, informoval i na svém profilu na sociální síti. „V případě druhé vlny nákazy tak máme náskok a dokážeme ochránit ty, kteří to potřebují,“ napsal.