Muž si dal kradené víno se salámem a půjde na dva roky do vězení. Opozice mluví o Babišistánu

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozsudek, jenž byl dříve vydán městským soudem, což znamená, že Zdeněk Vítek stráví dva roky a dva měsíce za mřížemi. Důvodem je krádež, kterou dotyčný spáchal na jaře letošního roku během nouzového stavu. Konkrétně se jednalo o krádež salámu a krabicového vína, které muž odcizil ze dvou různých obchodů.

Obhájce obžalovaného Jiří Baudys během soudního líčení kladl důraz na skutečnost, že se Zdeněk Vítek ocitl v náročné životní situaci, když po opuštění vězení v březnu letošního roku neměl žádné finanční prostředky a navíc se nemohl spoléhat na okamžitou pomoc ze strany státu kvůli nouzovému stavu. Státní zástupkyně poukázala na to, že ukradené zboží nespadá do kategorie základních potřeb a zdůraznila, že to nebylo zdaleka poprvé, když dotyčný porušil zákon.

Na rozsudek zareagoval i první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin, jenž vyzdvihl přísnost soudního rozhodnutí a vyslovil naději, že obdobná přísnost bude nasledovat i v případě vyšetřování nákupu roušek českým ministerstvem zdravotnictví.

„Kdo krade, má být potrestán. Ale selský rozum říká, že krabice vína a štangle salámu není tolik jako miliardy vydané MZ za podivné nákupy roušek. Bude i tam Spravedlnost tak přísná? Jak potrestá viníky? Pálením sirkami a šestinedělím v opuce? Babišistán!“ vyjádřil se opoziční politik.

Jak potrestá viníky? Pálením sirkami a šestinedělím v opuce? Babišistán!https://t.co/PiEuVeg93q — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) July 30, 2020

Svým tweetem si však český politik vysloužil kritiku ze strany některých uživatelů. Uživatel Tomáš Jedno mu například vytkl, že přehlíží skutečnost, že odsouzený muž byl recidivistou a opakovaně měl problémy s dodržováním zákona.

„Zdegenerovaný šlechtic se zastává recidivisty aneb vrána vráně oči nevyklove. Odsouzený Zdeněk Vítek se krádeže nedopustil poprvé, v rejstříku má 21 záznamů, převážně za krádeže,“ podotkl dotyčný.

Neméně kritický komentář přišel i ze strany uživatele Miloše Bárty, jenž obrátil svou pozornost na pozadí člena vedení TOP 09.

„V Czernínstánu to tak asi dělali, proto ty majetky. To jsou ty zkušenosti feudála. Jen, aby nám je nezavedli,“ napsal.

Krádež pečiva během nouzového stavu

Připomeňme, že obdobný případ byl zaznamenán i v dubnu letošního roku. Tehdy se obyvatel Brna Lukáš Kalina pokusil ukrást pět housek a následně byl zadržen ostrahou obchodního domu. Dotyčný byl v době svého zadržení v podmínce a již před tím byl třikrát souzený za obdobný trestný čin. V konečném důsledku mu tak byl udělen trest odnětí svobody ve výši 1,5 roku vězení.

Případ ale pobouřil europoslankyni za KSČM Kateřinu Konečnou, která považuje výši trestu za zcela nepřiměřenou.

„Tohle považuji za skandální,“ napsala tehdy Konečná na Facebooku. „Před nedávnem dostalo prase (odmítám jej označit slovem člověk) za znásilnění 6letého dítěte směšný trest 5 roků a teď za housky ukradené z hladu 1,5 roku natvrdo? Řekněte mi, je to normální?“ uvedla europoslankyně.