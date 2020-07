Vytrvalý růst nakažených koronavirem v Česku. Ministerstvo zdravotnictví navýší kapacity testování

Za čtvrtek v Česku přibylo 252 potvrzených případů koronaviru, od začátku března tak ČR hlásí 16 342 nakažených.

Za posledních čtrnáct dnů dochází k vytrvalému růstu počtu lidí, kteří aktuálně trpí nemocí covid-19. Aktuálně je jich evidováno celkem 4 481, což je nejvíce od poloviny dubna. Nejvyšší počet aktivních případů nemoci, tedy počet potvrzených případů nákazy po odečtení vyléčených a zemřelých, byl podle údajů ministerstva 11. dubna. Tehdy nemocí trpělo až 4 671 osob. Aktuálně je hospitalizovaných 121 pacientů. Lékařům se již podařilo vyléčit 11 482 nakažených, 379 pacientů však nemoci podlehlo.

Zmiňme také to, že nejvíce nových případů bylo v uplynulém týdnu zaznamenáno na Prachaticku (asi 67 nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní). V Prachaticích bylo ve středu odstartováno testování na covid-19 u zaměstnanců společnosti Intica Systems a dalších lidí, kteří jsou na tuto firmu nějak navázány. Testy na místě absolvovalo již 333 lidí a zatím byly potvrzeny asi tři desítky nakažených. Prachaticko tak předstihlo i Jihlavsko, kde byla dosud situace nejvážnější (za posledních sedm dní asi 49 nových případů na 100 000 obyvatel).

Večer v pražském klubu Techtle Mechtle

Mladík z klubu Techtle Mechtle pro Novinky promluvil o osudném večeru, kdy se při akci nakazily desítky návštěvníků. Podle něj mladá žena, která ostatní nakazila, přišla do klubu nachlazená s bolestmi hlavy.

„Ten večer přišla do klubu s bolestí hlavy a necítila se dobře,“ uvedl a dodal, že ze společných brček s ní pil pouze jeden stůl, personál se toho účastnit neměl.

Popřel také slova, že u všech nemocných je průběh nemoci lehký. „Bylo mi několik dní fakt hrozně. Střídala se horečka a zimnice, měl jsem knedlík v krku a bolela mě hlava,“ uvedl mladík, který si přál zůstat v anonymitě.

Vojtěch o nové strategii testování

Včera jsme informovali o tom, že se v Česku plánuje navýšit počet provedených testů za den, a to pomocí páteřní sítě laboratoří. Oznámil to český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ten na tiskové konferenci uvedl, že laboratoře v Česku jsou v současné chvíli schopné provést asi 17 000 testů na koronavirus za den. Cílem je však tento počet ještě navýšit, a to přes páteřní síť laboratoří. Dle ministra by tak v každém kraji měla být alespoň jedna páteřní laboratoř.

Podle Vojtěcha by tzv. laboratoře z páteřní sítě měly být následně schopné realizovat až 15 000 testů denně. V případě, že dojde k zapojení dalších laboratoří, je pak dle Vojtěcha reálné dosáhnout až 25 000 testů. Ministr však doplnil, že na podzim, kdy je obecně evidován vyšší počet respiračních onemocnění, budou muset být při testování upřednostněni rizikoví lidé. Mezi ně se řadí ku příklad lidé s chronickými chorobami nebo ti, kteří prodělali vážnou nemoc.

Připomeňme, že nyní u nás disponuje povolením testovat na nový koronavirus celkem 106 laboratoří. Kromě nemocnic a zdravotních ústavů se většinou jedná o soukromá zařízení.