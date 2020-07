Foldyna prozradil, které evropské vlády potichu podporují dovoz migrantů. Pokud se to nezastaví, dojde k…

Poslední události, včetně zapálení katedrály v Nantes migrantem z Rwandy, názorně svědčí o selhání politiky multikulturalismu v Evropě, myslí si český poslanec Jaroslav Foldyna. Ve svém rozhovoru pro Parlamentní listy Foldyna opakovaně tvrdil, že většina afrických migrantů není schopná se přizpůsobit evropskému stylu života a není ochotna přijímat či tolerovat západní hodnoty. Vzhledem k této skutečnosti je jasné, že takové soužití bude nevyhnutelně vést k vnitřním konfliktům ve společnosti. Navíc, podotýká Foldyna, zvýšení počtu migrantů neschopných akceptovat místní pravidla a zásady přivede k vytváření a rozšíření tzv. no-go zón, kde uplatnění státních zákonů a norem bude čím dál víc komplikovanější.

„Integrace nefunguje a fungovat nemůže za žádných podmínek. Proč by se ti lidé měli začít u nás chovat jinak, než jak se chovají u sebe doma? Své země zdevastovali a naši, pro ně cizí, zem budou zvelebovat?” ptá se Foldyna. Podle něj hlavním důvodem migrace z těchto zemí není touha žít v demokratické a svobodné společnosti, ale využívat sociální a finanční benefity. „Musíme si přiznat skutečnost, že imigranti k nám nepřijíždějí, aby zde s námi v poklidu žili, ale aby sklidili úrodu, kterou nezaseli,“ dospívá k závěru český poslanec za SPD.

„Je třeba říci, že mnohé vlády sice hlasitě migrantské kvóty odmítají, ale zároveň potichu z veřejných peněz podporují organizace, jež usilují o dovoz migrantů do Evropy. Pokud se to nezastaví, dojde v Evropě ke krveprolití a ti, kdo si myslí, že se nás to netýká, se mýlí. Ostatně i na našem území už došlo k násilí migrantů vůči našim lidem,” podotýká Foldyna.

Foldyna se vyjádřil také k situaci na italském ostrově Lampedusa, který je momentálně přetížen připlouvajícími migranty z afrického kontinentu, stejně jako k tvrzení italského politika Mattea Salviniho o tom, že vláda nadržuje migrantům, což vyústilo v prudký nárust přijíždějících uprchlíků do Itálie ve srovnání s loňským rokem. Podle slov Foldyny drtivá většina evropských vlád tak či onak podporuje migraci z Afriky a Blízkého východu, přesto to odmítají prohlásit veřejně. Je totiž přesvědčen, že se to děje všude v Evropě, s výjimkou Polska a Maďarska. Týká se to i České republiky, kde se financují neziskové organizace, které prosazují kladný postoj vůči přijetí migrantů. Takové neodpovědné jednání nevyhnutelně povede ke zvýšení napětí a celkové úrovně kriminality v evropské společnosti, myslí si český poslanec.

Jedinou cestou, jak je možné obrátit tento nepříznivý trend, jsou volby, tvrdí poslanec. Přičemž důležité jsou i ty krajské nehledě na to, že krajská zastupitelstva mají omezené pravomoci v oblasti migrační politiky. „Úspěch v každých volbách každou stranu posílí a neúspěch zase naopak oslabí. Lidé by tedy ke krajským volbám určitě jít měli,” uzavřel Foldyna.

Znásilnění nezletilé dívky afghánským migrantem

Koncem června v německém Dortmundu došlo k mimořádnému případu. Jedná se totiž o zločin spáchaný afghánským migrantem Zubyrem S., jenž byl mimo jiné znám jako drogový dealer. Na konci června třiadvacetiletý afghánský muž znásilnil 11letou dívku, kvůli čemuž již příští den byl zadržen policií. Ve vazbě se však moc dlouho nezdržel a již po několika dnech byl propuštěn. Minulý týden došlo k dalšímu zločinu, který spáchal dotyčný Zubyr S., a sice znásilnění 13leté německé dívky. Nehledě na šok oběť dokázala podrobně popsat násilníka, díky čemuž byl Zubyr S. znovu zadržen policií v noci téhož dne. Momentálně se afghánský muž nachází ve vazbě, kde zůstane do soudního řízení.

Na tento případ zareagovala členka SPD Karla Maříková, jež naznačila, že tragédie v Dortmundu je dalším příkladem toho, jak se přehlíží kriminální činnost migrantů. Činí se to tak podle ní kvůli obávám se stát terčem kritiky kvůli údajnému rasismu či xenofobie.