Zářijového letecké cvičení Ample Strike se v Česku zúčastní 700 vojáků

Jedním z největších letošních vojenských cvičení v Česku bude Ample Strike 2020, kterého se zúčastní 700 českých a spojeneckých vojáků. Vojáci se budou věnovat sladění činnosti předsunutých leteckých návodčích s osádkami letounů a vrtulníků a veliteli pozemních jednotek. Cvičení startuje 31. srpna a potrvá do 19. září.

Cvičení v Česku se zúčastní i američtí vojáci. Od 31. srpna do 19. září bude v ČR například strategický bombardér B-52 nebo bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. České letectvo zapojí Gripeny nebo bojové vrtulník Mi-24. Němečtí vojáci se zúčastní s Eurofighterami či Tornady. Pro ČTK o cvičení promluvil Tomáš Maruščák z tiskového oddělení Generálního štábu Armády ČR.

„Ample Strike. Jedno z největších mezinárodních cvičení na našem území. V září budeme ladit spolupráci na zemi a ve vzduchu. Naši stíhači se procvičí v tankování za letu. A pro naše alianční kolegy zabezpečíme kompletní logistiku,“ uvádí česká armáda na Twitteru.

Ačkoliv je cvičení naplánováno na dobu od 31. srpna do 19. září, nejintenzivnější výcvik proběhne ve dnech od 7. do 18. září. Do Česka dorazí vojáci šesti armád NATO – Estonsko, Litva, Maďarsko, Německo, Slovensko a USA. Z české strany se zúčastní asi 500 vojáků.

Vojáci se při cvičení zaměří na sladění činnosti předsunutých leteckých návodčích s osádkami letounů i vrtulníků a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí. Letečtí návodčí patří mezi elitní vojáky, kteří často působí v utajení za nepřátelskými liniemi. Následně na cíl navádějí piloty.

„Nedílnou součástí cvičení je také prověření schopností hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám, takzvaný Host Nation Suppor,“ uvedl Maruščák a dodal, že piloti letounů Jas-39 Gripen si procvičí i doplňování paliva za letu.

Do cvičení budou zapojeny výcvikový prostor Boletice, letiště Bechyně, 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 21. základna taktického letectva Čáslav, Správa letiště Pardubice a 26. pluk velení, řízení a průzkumu Stará Boleslav.

Z techniky budou využity české vrtulníky Mi-24 a Mi-171Š, letouny Jas-39 Gripen a L-159 Alca, německé letouny Eurofighter, Tornado, Learjet a PC-9B, slovenské vrtulníky Mi-17. Spojené státy by měly zapojit strategický bombardér B-52, letouny zajišťující doplňování paliva ve vzduchu KC-135 a bezpilotní letoun MQ-9 Reaper.

Superdrahá neprovozuschopná technika

Dříve jsme informovali, že Ministerstvo obrany v letech 2016 až 2018 investovalo do nové techniky české armády 2,8 miliardy korun, dalších 1,3 miliardy stály opravy, údržba a náhradní díly. Jak ve své tiskové zprávě uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), ani přes tyto investice nebyla velká část obrněné techniky provozuschopná. Úřad přitom poukazuje i na další problémy.

Jak NKÚ uvádí na své webové stránce, problémem je podle kontrolorů i závislost na dodavatelích a prodražování oprav a údržby obrněné techniky.

„Při nákupech obrněné techniky se MO nezabývalo náklady na celý životní cyklus obrněné techniky, i když mu to ukládají usnesení vlády už od roku 2011. To, že ministerstvo náklady na údržbu a opravy neřeší v době nákupu, vede k tomu, že se stává závislým na dodavateli servisní podpory a náhradních dílů a provoz obrněné techniky se prodražuje. Výdaje na servisní podporu a nákup náhradních dílů vzrostly ze 194 milionů korun v roce 2016 na téměř 780 milionů korun v roce 2018,“ stojí v tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu.

Podle úřadu se problémy s dodávkou náhradních dílů a servisem projevily například u bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů nebo modernizovaných tanků. Ve výsledku tato technika nebyla ve velké míře provozuschopná. „V kontrolovaných letech bylo provozuschopných méně než 43 % tanků. Jeden z vyprošťovacích tanků nebyl schopen provozu dokonce 3,5 roku, což je téměř pětina jeho životnosti,“ upozornil Nejvyšší kontrolní úřad.

Úspory by podle úřadu přineslo, pokud by se na opravách a údržbě obrněné techniky podílela ve větší míře sama armáda. Ta na to však nemá dostatek kapacit, a proto většinu servisních služeb zajišťují externí dodavatelé. NKÚ také zmínil, že v zahraničí je trend právě opačný, panuje snaha o využití externích služeb pouze u specializovaných zařízení.