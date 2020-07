Vachatová z Trikolóry o komisi pro hybridní hrozby: Nenechme politické neziskovky a komise omezovat naši svobodu slova

Členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová reagovala na svém Facebooku na to, že Poslanecká sněmovna PČR v červnu tohoto roku vytvořila komisi pro boj s takzvanými hybridními hrozbami. Ta má mířit na kybernetické útoky a šíření dezinformací na území země. Co si však o tomto kroku myslí česká politička?

Na Facebooku Natálie Vachatové se objevilo krátké video, v němž dotyčná reaguje na vznik Stálé komise pro hybridní hrozby. V popisku videa se například ptá, k čemu nám je stálá komise, když na zabránění šíření dezinformací, hlídání nejpravdivější pravdy a odhalování fake news mají správně pracovat české bezpečnostní složky.

„Právě jsem se dozvěděla, že si čeští poslanci odhlasovali ustavení nové a Stálé komise pro hybridní hrozby, která má v popisu práce mimo jiné boj proti dezinformacím, proti fake news a dohled nad tou nejpravdivější pravdou. Tedy v podstatě nebudou dělat nic jiného, než to, čím se dnes zaobírá už nespočet politických neziskovek,“ uvedla a jmenovala některé takové instituce.

Mezi ně zařadila například instituce jako Think-tank Evropské hodnoty, ‪Manipulátoři.cz‬, Prague Security Studies Institute, Čeští elfové, Demagog, Transparency International, ‪Hlídací pes, Nelež, Ústav nezávislé žurnalistiky, Neovlivní.cz, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám a další.

„Ten, kdo by se ale tím zaobírat měl, jsou české bezpečností složky. A takhle to teda na mě působí, že tu práci odvádějí velmi špatně, protože kdyby ji odváděly dobře, nejspíše by tady nevznikalo tolik politických neziskovek a komisí, které mají dohlížet v podstatě na jejich práci a suplovat jejich práci,“ uvádí.

I tak podle ní na to ale ani všechny tyto ústavy, úřady, politické neziskovky a organizace zřejmě nestačí, když si poslanciodhlasovali.

Podotkla také, že slovo dezinformace dnes pro ni už nemá s informací vůbec nic společného a že se z jejího pohledu jedná jenom o cenzuru nepohodlných názorů. Poukazuje tak rovněž na to, že kromě toho, že nás to bude stát další peníze navíc, je to i další zásah do našich svobod.

„Nenechme politické neziskovky a nejrůznější komise, aby omezovaly naši svobodu slova. Braňme ten normální svět. Tohle normální není,“ vyzývá všechny Vachatová.

V závěru pak dodává, že ještě donedávna bylo normální moci slušně vyjádřit svůj názor, dnes to však kvůli všem těmto ústavům, nevládním i vládním organizacím a komisím přestává být možné.

Stálá komise pro hybridní hrozby

Připomeňme, že Poslanecká sněmovna PČR vytvořila dne 16. června 2020 komisi pro boj s takzvanými hybridními hrozbami. Má mířit na kybernetické útoky a šíření dezinformací na území země.

„Komise může být politickou parlamentní podporou, která v případě potřeby dokáže okamžitě přijímat a iniciovat legislativní rozhodnutí tak, aby se nebezpečí z prodlení zkrátilo na nejnižší možnou míru,“ prohlásil tehdy Robert Králíček (ANO).

Vznik této komise podpořili zástupci všech klubů, kromě KSČM, s tím, že komise bude sestávat z devíti členů. Ti již byli zvoleni. Úkolem komise bude zabývat se vlivem kybernetických útoků a šíření cílených dezinformací ze zahraničí na území Česka.

Podle slov poslance se takzvané hybridní hrozby týkají všech oblastí a souvisejí s útoky v kybernetickém prostoru, terorismem, průmyslovou špionáží a nelegální migrací. Údajně se má jednat o snahy zmást skupiny obyvatel Česka a ovlivnit jejich veřejné mínění.