Okamura o napětí ve Středomoří: Rusko se stává tím, kdo je schopný hrozící válku zažehnat

Vzrůstající napětí mezi dvěma členy Severoatlantické aliance, a to mezi Řeckem a Tureckem, jasně ukazuje míru celistvosti NATO a jeho nízkou schopnost řešit skutečné výzvy. Marné snahy Atén apelovat na čelní představitele největších mezinárodních organizací podle slov Okamury skončily nezdarem.

„Minulý týden Turecko ohlásilo, že jeho vrtná loď doprovázená konvojem 19 tureckých vojenských lodí a 2 ponorek vnikne do řeckých pobřežních vod s úmyslem nelegálně těžit řeckou ropu a plyn. Cestu k ložisku uhlovodíků jim přehradilo 21 bojových plavidel řeckého námořnictva a 2 řecké ponorky,” píše Okamura v úvodu svého příspěvku na Facebooku.

Dále český poslanec uvedl, že pokus Řecka získat podporu narazil na pasivitu ze strany německé kancléřky Angely Merkelové, stejně tak nedostal žádné garance ani od generálního tajemníka OSN Antonia Guterrése. Žádný účinek neměla ani výzva řeckého ministra obrany Nikose Panagiotopoulose na adresu generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, aby zahájil jednání s Tureckem a odradil tureckého prezidenta od realizace jeho kontroverzních plánů týkajících se zkoumání možnosti těžby ropy a plynu v řeckých vodách.

Okamura říká, že v podstatě zažíváme situaci, kdy jeden členský stát NATO ohrožuje další, a přitom nenásleduje žádná reakce. Podle něj by to nebylo možné v případě, kdyby si takové jednání dovolilo třeba Rusko. Nyní je realita jiná, když právě Moskva je tím aktérem, který je schopen přispět k uvolnění napětí mezi dvěma členskými státy NATO, a to díky svým partnerským vztahům s Ankarou.

„Rusko díky vlivu na Turecko se stává tím, kdo je ochotný a schopný hrozící válku zažehnat. A NATO s Bruselem jako vždy selhávají,” uzavřel Okamura.

Řecké vojenské cvičení

V neděli Atény učinily mezinárodní prohlášení Navtex o vykonání v okolí ostrova Kastelorizo vojenského cvičení.

„Navtex platí od pondělí 27. července do 30. července za účelem vykonání cvičení pobřežní stráže se střelbou. V souladu s Navtex mají námořníci zakázáno překročení vyznačeného prostoru,“ uvádí se ve zprávě.

Turecko na to brzy reagovalo a prohlásilo, že považuje záměr Turecka za nelegitimní.

Nejvzdálenější řecký ostrov Kastelorizo se stal centrem sporů mezi Řeckem a Tureckem o rozdělení mořských vod a určení výhradního ekonomického prostoru.

Hydrografický úřad ve městě Antalya 21. července zveřejnil mezinárodní oznámení Navtex o seizmickém průzkumu jihovýchodně a východně od ostrova Kastelorizo ve dnech 21. července – 2. srpna. V Ankaře sdělili, že se na plavbu do tohoto prostoru vydá průzkumná loď Oruc Reis. Na cestu se tam vydaly rovněž turecké válečné lodě.

Řecko prohlásilo, že je to jeho výhradní ekonomický prostor. Zveřejnilo vlastní Navtex, kterým anulovalo turecký. Řecké ozbrojené síly byly uvedeny do bojové pohotovosti po celé zemi. Řecké ministerstvo zahraničí sdělilo, že podalo protest proti Turecku a nastolilo tuto otázku v EU, NATO a OSN.