Petříček vytvořil skupinu z odborníků, kteří proberou problémy společenské odolnosti a možná řešení dopadů koronaviru

Šéf české diplomacie svůj příspěvek na blogu začal zmínkou o rozsáhlém zamyšlení, které nedávno na daných stránkách publikoval. To pojednávalo o tom, „jak si z pandemie covid odnést společenskou odolnost“. Napsal však, že v souvislosti s tímto textem zřejmě u mnohých vznikly různé otázky.

„Mnozí se přitom určitě ptali ve smyslu: No a co s tím dál? Právě proto jsem před časem dal neformálně dohromady skupinu významných odborníků z různých profesí a disciplín, abychom probrali konkrétní problémy společenské odolnosti a možná řešení z různých úhlů pohledu. Jinak to totiž nejde,“ podotkl.

„Snažili jsme se být co nejpraktičtější. Začali jsme od toho, co nám pandemie covid-19 ukázala a co to znamená pro potřeby budování odolnosti naší společnosti. Potřebujeme si především ujasnit rámec, který pro nás bude plně relevantní a prakticky využitelný,“ vysvětlil.

Petříček také prozradil, že jsou v této skupině zastoupeni napříkladz oborů politologie, historie, sociologie, komunikačních věd, náboženství, environmentalistiky, psychologie, ekonomie, pedagogiky a bezpečnostních studií. A právě s nimi se český ministr po pár online diskusích včera večer poprvé fyzicky setkal.

Skupina se podle jeho slov dále zaměřila také na role různých aktérů, tedy na stát a veřejnou správu, na soukromý i neziskový sektor, ale také na jednotlivce, rodiny a různé skupiny.

„Budeme totiž skutečně odolní, jen když všichni aktéři budou vědět, s čím mohou v době krize počítat a co se naopak očekává od nich samotných. Rozdělení rolí musí být co nejúčelnější, nejefektivnější a nejzodpovědnější,“ míní Petříček.

Dále se šéf české diplomacie dotkl také toho, jakým způsobem vlastně odolnost budovat a jak celý systém „nastavit“. To je dle něj další otázka. „Čili co a jak musíme naplánovat, co a kdy aktivovat v případě krize. Z těchto situací si musíme brát poučení a pokusit se naši společnost adaptovat tak, aby byla ještě odolnější,“ podotkl.

„To byl viditelný problém. Někdy až do té míry, že v občanech vzbuzoval zmatek nebo pochyby?“ přiznal a dodal: „To se v budoucnu nesmí opakovat. Interdisciplinární pohled skupiny odborníků využijeme k návrhům, jak upotřebit peníze, které Česko dostane z nově vytvořeného evropského Fondu pro obnovu a odolnost.“

Skupina se také dledále dohodla, že následně detailně zaměří na problém, který byl během pandemie naprosto zřejmý. A není tím nic jiného, než „nepromyšlená strategická komunikace ze strany státu a institucí veřejné správy“.

V závěru pak čtenáře i všechny ostatní vyzval, aby zůstali naladěni, protože „tohle je teprve začátek“.