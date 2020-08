„Neviděli jsme z EU ani roušku.“ Pospíšil vychvaloval Brusel, ale ministr Vojtěch ho uzemnil

Celou záležitost na Twitteru spustil status českého politika Jiřího Pospíšila, který si neodpustil rýpnutí do premiéra Andreje Babiše a ministra Vojtěcha.

„Až zase někdo bude klást hloupou otázku, k čemu vlastně tu Evropskou unii máme a co nám přináší… Naše státní hmotné rezervy ještě nezvládly vysoutěžit ani roušky, ale furt jen vidíme premiéra @AndrejBabis a ministra @adamvojtechano, jak makaj!“ napsal Pospíšil na sociální síti.

​Ke svému příspěvku pak připojil odkaz na článek, který nese název „Evropská komise zajistila pro země unie 300 milionů dávek vyvíjené vakcíny“.

Na jeho slova však vzápětí reagoval samotný ministr Adam Vojtěch, který argumentoval tím, že Česko dosud od EU nevidělo ani jednu ochrannou pomůcku, o něž v rámci společného nákupu roušek a respirátorů organizovaného EK požádalo již letos v únoru.

„Toto je jistě chvályhodný počin, byť jde o vakcínu, která bude nejspíše dostupná až na konci roku 2021. Snad to dopadne lépe, než společný nákup roušek a respirátorů organizovaný EK, do kterého jsme se jako první země přihlásili 6.2. a bohužel z něj neviděli ani roušku,“ reagoval Vojtěch.

​Slovní přestřelky si ale na sociální síti všimli i ostatní politici. K nim patřil i Pavel Telička, který se do Vojtěcha také pustil a požadoval vysvětlení.

„6.2.??!! Buďte konkrétní! V čem jste selhali? Řeknete čtenářům, kdy bylo vypsáno EK výběrové řízení, kdy byly podepsány kontrakty, jaká byla role EK a jaká členských státu, kolik a kdy roušek bylo k dispozici a co ČR. A také, co ty Vaše předražené nákupy,“ neodpustil si.

​Ministr mu na to následně odpověděl, že v tomto případě JPA nezafungoval tak, jak jsme potřebovali. „Měl to být akční mechanismus, ale výsledek trval dva měsíce. Nakonec jsme si poradili sami a zajistili 73 mil ks ochranných prostředků. Byl bych rád, kdyby to do budoucna fungovalo lépe. Lessons learned,“ objasnil.

300 milionů dávek vakcíny pro země EU

Pospíšil ve svém statusu zmínil, žeoznámila, že pro unijní země zajistí 300 milionů dávek vyvíjené vakcíny proti onemocnění covid-19. To se jí povedlo díky dohodě s francouzskou farmaceutickou skupinou Sanofi. Uvádí se, že každý z členských států bude mít možnost tyto vakcíny zakoupit, pokud klinické zkoušky prokážou účinnost a bezpečnost očkovací látky.

Komise ve svém prohlášení uvedla, že možnost vakcínu zakoupit dá všem členským zemím připravovaná smlouva se Sanofi.

„Postoupili jsme v debatách i s několika dalšími společnostmi. Protože nyní nevíme, která vakcína bude nakonec nejlépe fungovat, investuje Evropa do různorodého portfolia slibných látek, které vznikají různými technologiemi. To zvyšuje naše šance, že rychle získáme přípravek pro boj s virem,“ dodala šéfka komise Ursula von der Leyenová.

Připomeňme, že v současné době je na různých stupních vývoje více než 150 možných očkovacích látek proti koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtech tento týden prohlásil, že by naše země dle aktuálních propočtů potřebovala zhruba 3,5 milionu dávek vakcíny.