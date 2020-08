„Pro mnohé bude dost vysoká.” Prymula oznámil cenu vakcíny proti covidu-19. Kolik Čechů si to bude moci dovolit?

Český epidemiolog Roman Prymula uvedl, které skupiny obyvatel by měly dostat novou vakcínu. Podle jeho názoru očkováním může projít až třetina všech obyvatel republiky, a to především ty nejohroženější vrstvy obyvatelstva. Podle předběžného odhadu by její cena mohla činit kolem 9 tisíc korun, hrazená by však měla být převážně státem.

Dvě desítky vakcín se již dostaly do finální fáze vývoje, uvedl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Právě kvůli tomu se čím dál víc aktualizuje téma o budoucí podobě nákupu a přerozdělování nové vakcíny mezi jednotlivými státy, stejně jako mezi různými skupinami obyvatelstva. Co se týče České republiky, Prymula stále trvá na tom, že očkovat by se měli představitelé všech rizikových skupin, což činí celkem 3 až 3,5 milionu obyvatel. Nicméně zatím nejsou žádné záruky toho, že získáme potřebné počty dávek, přiznal český epidemiolog ve svém komentáři pro česká média.

„Já si myslím, že ta vakcína bude hrazená naprosto dominantně státem, pokud tam vůbec bude nějaká spoluúčast,“ prohlásil bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Není zatím ani přesně známo, kdo a v jaké míře bude hradit nákup vakcíny. Mohou to být třeba zdravotní pojišťovny, není však vyloučena ani možnost toho, že někteří občané to budou muset zaplatit sami. Prymula je ale přesvědčen, že to musí uhradit stát.

O možných cenách jednotlivých dávek se také zatím jenom spekuluje. Podle předběžných odhadů by mohla stát kolem 9 tisíc českých korun, Prymula přitom dodává, že v některých případech se budou potřebovat až dvě dávky. „To je cena poměrně vysoká při těch obrovských počtech,“ říká odborník.

Dále Prymula opakovaně zdůraznil, že první vakcíny s větší pravděpodobností mohou být zaregistrovány již v říjnu. Dodal však, že v nejbližší době se nebude jednat o hromadnou výrobu, ale spíš o omezenou či eperimentální.

Evropská unie se snaží regulovat proces nákupu

Podle již dříve podepsané dohody bude nákup a přerozdělování vakcíny v Evropské unii probíhat centralizovaně, a to pod vedením Bruselu. Podle českého ministerstva zdravotnictví Adama Vojtěcha je to jednodušší varianta, a to vzhledem ke skutečnosti, že velké farmaceutické korporace dávají přednost jednání s většími subjekty.

Nicméně řada zemí upřednostňuje samostatné jednání a snaží si zarezervovat vakcíny bez účastí či schválení Bruselu. Roman Prymula totiž uvedl, že v současné době tímto způsobem postupují čtyři evropské země, které jsou členy EU. „Evropa s tím úplně nesouhlasila, dochází tam k negování toho původního kontraktu a bude snaha to zakoupit pro celou Evropu,“ říká český epidemiolog.

Nezdarem skončila i snaha Bruselu přesvědčit Velkou Británii, aby se k této dohodě připojila. Londýn tuto nabídku totiž odmítl a své rozhodnutí odůvodnil tím, že v případě samostatného jednání tu vakcínu získá dříve, než by to bylo při distrubuci ze strany Bruselu.