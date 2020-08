Sobotní den se v ČR nesl ve znamení nejmenšího počtu nových nakažených za týden. Aktuálně je u nás 4749 nemocných

Za sobotní den přibylo dle údajů české ministerstva zdravotnictví nejméně nových případů koronaviru za uplynulý týden. Testy jich totiž odhalily „jen“ 125 a dnes, v neděli 2. srpna, zatím potvrdily 30 pozitivně testovaných. Znamená to, že je tak aktuálně nakaženo rekordních 4 749 lidí.

Pokud jde o včerejší přírůstek, je dost pravděpodobné, že jej ovlivnil i fakt, že se o víkendech méně testuje. To však nemění nic na tom, že v tuto chvíli v naší zemi aktuálně nakažen rekordní počet osob, a sice 4 749. Uvádí to ministerstvo na svém webu. Samotný přírůstek přitom tento týden čtyřikrát po sobě překročil dvě stovky za den. Nejvyšší počet případů (276) byl zaznamenán v úterý, přičemž ve středu bylo evidováno jen o dva pozitivní testy méně. Ve čtvrtek a pátek nárůst zpomalil, a to na 252 a 232 případů.

Co se týče počtu provedených testů, v pracovní dny jich laboratoře provádí více – v pondělí to bylo přes 6500 a v následující dny o zhruba tisícovku víc. Jak však uvádí ministerstvo, v sobotu bylo realizováno jen 4500 testů. Celkový počet provedených laboratorních testů zatím činí 703 504.

Od začátku epidemie se v Česku nákaza novým typem koronaviru potvrdila celkově již u 16 729 lidí. Počet osob, které v souvislosti s touto nemocí zemřeli, se v sobotu vyšplhal na 384. Přibyli dvě oběti. Dobrou zprávou ale je, že se z koronaviru podařilo uzdravit již 11 596 lidem. V českých nemocnicích je nyní s koronavirem hospitalizováno 123 lidí, přičemž stav 21 z nich je dle lékařů těžký.

Za zmínku stojí i to, že nejpostiženějším okresem v republice je stále Prachaticko. Za poslední týden zde bylo potvrzeno asi 49 případů nákazy v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhá nejhorší situace panuje v okresu Frýdecko-Místecko (na 100 000 obyvatel 40 pozitivních případů).

Vakcíny proti covidu-19 a jejich cena

Český epidemiolog Roman Prymula dnes uvedl, které skupiny obyvatel by měly dostat novou vakcínu. Podle jeho názoru očkováním může projít až třetina všech obyvatel republiky, a to především ty nejohroženější vrstvy obyvatelstva. Podle předběžného odhadu by její cena mohla činit kolem 9 tisíc korun, hrazená by však měla být převážně státem.

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví připomněl, že dvě desítky vakcín se již dostaly do finální fáze vývoje. Právě kvůli tomu se čím dál víc aktualizuje téma o budoucí podobě nákupu a přerozdělování nové vakcíny mezi jednotlivými státy, stejně jako mezi různými skupinami obyvatelstva. Co se týče České republiky, Prymula stále trvá na tom, že očkovat by se měli představitelé všech rizikových skupin, což činí celkem 3 až 3,5 milionu obyvatel. Nicméně, jak přiznal, zatím nejsou žádné záruky toho, že získáme potřebné počty dávek.

Není zatím ani přesně známo, kdo a v jaké míře bude hradit nákup vakcíny. Mohou to být třeba zdravotní pojišťovny, není však vyloučena ani možnost toho, že někteří občané to budou muset zaplatit sami. Prymula je ale přesvědčen, že to musí uhradit stát.