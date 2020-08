„Učitelský“ vtip Klause ml. v Den romského holocaustu pobouřil sociální sítě. Jako Česká soda z devadesátek, vzkazují

Klaus mladší se snažil své sledující pobavit a podělil se s nimi o jeden z učitelských vtipů.

„Pozdrav učitelům – 1.září je za dveřmi. :-),“ napsal nejprve k fotografii, kterou zveřejnil.

Jeho žert si však mnozí vyložili úplně jinak, než byl původně myšlen. Na snímku je totiž kromě učitelky a jiných žáků vyobrazen také mladý romský chlapec, což se stalo terčem kritiky. Proč, vysvětlil Klaus ml. na svých stránkách vzápětí.

„Xxxx po dvaceti minutách: píší tady dobráci, že je to prý rasistický vtip. ??? Mně to přišlo jako učitelský vtip, kluka jsem bral jako žáka a vůbec mě nenapadlo rasisticky zkoumat, jestli má náběh na tmavší knírek nebo co. Kdyby to říkala zrzavá holka – tak by to byl dobrý vtip a takhle ne nebo co? Fakt to nebudu mazat, kde to žijeme??“ podivoval se nechápavě politik.

Kritika i pochopení

„Kdo tu napsal, že je to rasistický vtip, tak měl asi velmi náročný víkend,“ podotýkali.

A reakce uživatelů na jeho slova byla různorodá. Někteří na jeho vtípku neviděli nic špatného.

Další jej také podpořili: „Kdo tohle nepochopil je za A) negramotný jedinec,který si neumí přebrat co čte, B ) předsudky zbavený rozumu jedinec, C) hloupý troll. Všichni, kdo pochopili, přeju pěknou neděli.“

Jiní navíc souhlasili s tím, aby tento svůj status rozhodně nemazal.

„Nemazat, a hlavně, zrzka by byla moc sexistická. Akorát ukázka dnešní doby,“ zněl názor dalšího uživatele.

Ve většině případů se Klaus však setkal s kritikou. Lidem se nelíbilo, že dnes, na mezinárodní Den romského holocaustu, sdílel právě takový rasisticky zaměřený vtip.

„Jasně. Uprostřed prázdnin na Den romského holokaustu je potřeba si připomenout začátek školy debilním vtipem. Kdyby to řekla zrzavá holka, tak to nepostnete; to je právě pointa. Jste lůzr, Václave. Chudák, co si troufne jenom na slabší,“ opřel se do něj jeden sledující.

A v podobném názoru pokračovali i další: „Na den památky obětí romského holokaustu fakt výborný tohle sdílet. Ani jako vtip to nedává smysl. Jestli je fotosyntéza dnešní téma, tak se o ní děti zřejmě ještě neučily, proto není nic burácivě směšného na tom, že chlapec o ní ví jen to, že je to dnešní téma. A je to rasistický vtip. A říkat, že je to „jen“ vtip, je parádní, když jste bílej heterosexuální muž, to se to vtipkuje, no.“

Ostatní mu pak vzkazovali, zda má něco takového zapotřebí a že by to chtělo trochu soudnosti.

Někteří uživatelů ale brali celou věc s humorem, a dokonce v ní našli jistou spojitost s 90. léty.

„Náš předseda má „koule“. :-D Tohle mi přijde jako Česká soda z devadesátek,“ napsal pobaveně jeden komentující.

Další však jeho vtip přirovnávali k něčemu trochu jinému: „Typická odpověď některých politiků. Přesná, ale nic neříkající.“

Romský holokaust

Připomeňme, že tento holocaust byl pokus nacistického Německa a jeho spojenců o vyhlazení Romů v Evropě během druhé světové války.

Za vlády Adolfa Hitlera bylo dne 26. listopadu 1935 vydáno doplnění Norimberských zákonů, které zařadilo Romy do stejné kategorie jako Židy a definovalo je jako „nepřátele rasově čistého státu“.

Historici odhadují, že nacisté a jejich spolupracovníci zabili 220 tisíc až 500 tisíc Romů, což je asi čtvrtina až polovina z méně než jednoho milionu všech Romů v Evropě v té době.