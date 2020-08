„21. století přinese nepopsatelnou nelidskost, pokud...“ Seattle chce zrušit policii. Ovčáček bije na poplach

Zastupitelé v Seattlu chtějí úplně zrušit policejní oddíl, který by byl nahrazen jistým „komunitním“ tělesem. To by mělo zajišťovat bezpečnost hlavně preventivně. Právě na tuto zprávu zareagoval i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček na svém účtu na Twitteru.