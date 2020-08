V Česku zhodnotili situaci s odstraněním sochy Koněva v Praze

Osud pomníku maršála Koněva v Praze je tématem konzultací mezi RF a Českem o normalizaci vztahů, jež mají být brzy zahájeny. Je to třeba udělat tak, aby tyto konzultace nepřipomínaly rozhovor slepého s hluchým, řekl v rozhovoru pro RIA Novosti ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, který se zúčastní jednání.

„Osud pomníku maršála Koněva bude nepochybně tématem konzultací, jak o to konkrétně požádala ruská strana. Znalost reálií, historických a psychologických příčin, kolektivní paměti a podobných součástí identity jsou v daném případě klíčové, aby dialog na toto téma nepřipomínal diskusi slepého s hluchým, a v horším případě vzájemnou výměnu zpráv přes média,“ řekl Jindrák.

Podle Jindráka jeho spoluobčané musí brát ohled na to, co pro identitu Ruska znamená 2. světová válka, která si vyžádala životy milionů občanů SSSR, a pro které je Koněv nesporným symbolem a hrdinou. Rusové si zase podle Jindráka musí uvědomit historické zkušenosti Čechů po roce 1948. Diplomat také připomněl hroby československých legionářů z 1. světové války na území RF.

„Důležitá je vzájemná úcta vůči různým historickým událostem a souvisejícím traumatům, schopnost dosáhnout kompromisu, reálnosti, nebo, chcete-li kompetence. Pouze v případě, že to bude splněno, bude možné dosáhnout rozhodnutí přijatelného pro obě strany,“ zdůraznil Jindrák.

Vztahy mezi Ruskem a Českem se zkomplikovaly poté, co na začátku dubna úřady Prahy 6 demontovaly sochu sovětského maršála Ivana Koněva. Podle slov iniciátora odstranění Ondřeje Koláře má být socha umístěna v Muzeu paměti 20. století.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo tyto akce za „pobuřující a cynické“. V Kremlu prohlásili, že by Moskva raději viděla pomník Koněva obnovený na českém nebo ruském území. Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní stíhání o veřejném zneuctění symbolů vojenské slávy Ruska a hodlá pohnat k soudu účastníky odstranění pomníku. Český prezident Miloš Zeman nazval odstranění pomníku hloupostí ze strany málo významných českých politiků.

Tentýž měsíc psala česká média s odkazem na zdroje z tajných služeb, že ruský diplomat dovezl do Prahy jed ricin, kterým měli být údajně otráveni čeští politici, jež přijali rozhodnutí o odstranění sochy Koněva, o odhalení pomníku vlasovcům a přejmenování náměstí před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova. Tato informace ale nebyla potvrzena. Nicméně byli z Prahy na začátku června vypovězeni dva zaměstnanci společnosti Rossotrudničestvo a brzy na to následovalo vypovězení z Moskvy dvou zaměstnanců Českého kulturního střediska.

Ruská vláda několikrát učinila prohlášení, že se některé evropské země snaží přepsat dějiny. Prezident RF řekl, že povinností Moskvy je zajištění zachování pravdy o Velké vlastenecké válce a čelení pokusům o zfalšování jejích dějin.