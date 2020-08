„Při naší rusofobii si my však počkáme, až to přijde z USA.“ Ondráček se vyslovil k vakcíně z RF a… zazněl „souhlas“

Téma vývoje vakcíny proti nákaze covidu-19 zaznělo hned poté, co byl objeven výskyt nemoci. V různých zemích světa vědci vynakládají svá úsilí, aby vytvořili účinný prostředek, který by mohl ochránit lidi.

Rusko již například má vakcínu proti koronaviru. Oznámil to tamní ministr zdravotnictví Michail Muraško s tím, že se v zemi na říjen připravuje rozsáhlé očkování.

Na tuto zprávu zareagoval člen KSČM Zdeněk Ondráček.

„Přátelé, dobrá zpráva pro svět přichází z Ruska. Při naší rusofobii si my však počkáme až to přijde z USA. Do té doby budeme dělat, že koronavirus je výmysl,“ napsal politik na Facebooku.

K novince se vyslovili sledující sociální sítě.

„Očkovat se nenechám, ale kdyby přece, tak jedině tou vakcínou z Ruska, ne od Billa G.,“ napsala Iva Raková.

„Vakcíně od Ruska věřím, ale tu přece nemůžeme koupit, protože by byla od Rusů, tak si raději počkáme na smrtící jed od Američanů,“ uvedla Libuše Křiková.

„Nechť žije Rusko a jeho vyspělé technologie. Ruský lid je nejbohatší na světě, má tolik peněz, že se nám o tom ani nezdálo,“ zareagoval Stanislav Farka.

Některým komentujícím nechyběl humor.

„Vodka Covidof,“okomentoval vynález vakcíny v RF Milan Plný.

Padla zmínka i o další zemi, která je úspěšná ve vývoji vakcíny.

„Od lidí z Velké Británie vím, že i tam plánují začít očkovat. Vakcínu údajně vyvinuli v Oxfordu....u nás je někde chyba,“ vyslovil se Roman Průša.

Včera epidemiolog Roman Prymula uvedl, které skupiny obyvatel by měly dostat novou vakcínu.

odle jeho názoru očkováním může projít až třetina všech obyvatel republiky, a to především ty nejohroženější vrstvy obyvatelstva.

Podle předběžného odhadu by její cena mohla činit kolem devíti tisíc korun.

Není zatím ani přesně známo, kdo a v jaké míře bude hradit nákup vakcíny. Mohou to být třeba zdravotní pojišťovny, není však vyloučena ani možnost toho, že někteří občané si to budou muset zaplatit sami. Prymula je ale přesvědčen, že to musí uhradit stát.