Magistrát Prahy znovu vyvěsil duhovou vlajku. Někteří si myslí, že tím podněcuje k šíření nenávisti

Podle slov radní Hany Třeštíkové (Praha sobě) jde o ukázku modernity hlavního města České republiky a o přihlášení k toleranci všech menšin, včetně sexuálních. Její kolega Vít Šimral (Piráti) k tomu dodal, že nevidí ve vyvěšení vlajky narušení hodnot tradiční rodiny.

„Na budově Nové radnice na Mariánském náměstí vlaje od dnešního rána duhová vlajka. A to jako symbol a oslava toho, že můžeme být každý tím, kým opravdu chceme,” uvádí vedení Prahy na sociálních sítích.

Příspěvky pražského magistrátu na Facebooku a Twitteru očekávaně vyvolaly veřejnou reakci, která byla občas docela emotivní. Uživatelé přímo komentovali krok městských úřadů, ale také debatovali mezi sebou.

„Každý je tím, kým je. V ČR dokonce může být. I bez vlajky,” uvádí další.

„‚Každý můžeme být tím, kým chceme’ - to je docela klišé. A taky trochu lež. Málokdo z nás může být třeba Američanem. Nikdo z nás nemůže být psem. Nevybereme si rodiště, výšku, věk ani rasu, a ani to pohlaví není tak úplně v naší moci. Tak nevím, co přesně tady Praha slaví,” sděluje svůj názor uživatel Petr Mareš.

„Tímhle jenom podněcujete k šíření nenávisti,” vytýká magistrátu další uživatel.

Desátý ročník festivalu Prague Pride začíná dnes. Během týdne proběhne kolem stovky různých akcí, včetně výstav a přednášek. Část aktivit se bude konat online kvůli epidemiologickým opatřením spojeným s covidem-19.

Poprvé se duhová vlajka objevila na budově pražského magistrátů v loňském roce. Tehdy vedení města také rozhodlo o podpoře akcí sexuálních menšin, kvůli čemu se stalo terčem kritiky ze strany politických sil zastupujících tradiční hodnoty. Například politiky za SPD pobouřila účast na festivalu Československé pedofilní komunity (Čepek).

„Tak to už je fakt zvrácené. Na Prague Pride se propagovala pedofilie. Pedofilové se tím na svých stránkách přímo chlubí. Policie by měla konat!” psal tehdy na Facebook místopředseda SPD Radim Fiala.