„Katastrofální strategie vlády.“ Sociolog Hampl zaútočil na výsledky privatizace kvůli Škodě Auto

Sociolog na svých sociálních sítích sdílel informace o ukončení výroby ve společnosti Strunal sídlící v Lubech. Ta se zabývala výrobou hudebních nástrojů. Pod těmito informacemi uživatel Facebooku se jménem Vladimír Rybák uvedl, že kdykoli podobné informace čte, tak se mu chce brečet. Následně uvedl příklad toho, jak čeští dodavatelé dodávali společnosti Škoda Auto pod cenou své výroby, aby mohli držet krok s čínskou konkurencí. Společnost následně také zanikla.

Hampl tato slova okomentoval tím, že vláda měla „katastrofální privatizační strategii“, která vedla, podle jeho slov, k likvidaci českých výrobců.

„Tohle by si měli přečíst všichni, kdo uvádějí privatizaci Škody Auto (resp. její bezplatné předání německému státnímu podniku Volkswagen) za úspěch. Úspěch škodovky je vykupován postupnou likvidací českých dodavatelů. Dokonce i kdyby škodovka zůstala socialistickým státním podnikem s mizernou výkonností, bylo by to pro české hospodářství pozitivnější,“ uvedl Petr Hampl a dodal: „A je to také svědectví o naprosto katastrofální strategii vlády. Miliardy pro zahraniční investory nejsou problém, miliardy pro zbytečné aerolinky taky ne, ale tradiční české výroby se posílají ke dnu.“

Rekordní schodek rozpočtu

Vláda před několika týdny schválila rekordní schodek rozpočtu. Podle novely rozpočtu má stát letos hospodařit se schodkem 500 miliard korun. Jedná se o „účet“ za koronavirovou krizi a de facto za zastavení ekonomiky na několik týdnů pro provedení karanténních opatření.

Rekordní schodek v sobě také má nést prostředky na obnovu českého hospodářství. Nový rozpočet kritizovala opozice, podle jejího názoru vláda nedostatečně zdůvodnila, kam hodlá peníze v rámci koronavirové pomoci investovat.