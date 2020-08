„Havel ani Klaus netoužili jen po moci.“ Petrov o kandidatuře Šichtařové na Hrad

Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nepolevuje ohledně možné kandidatury ekonomky Markéty Šichtařové na post prezidentky Česka, ačkoli ta to dříve odmítla. Petrov kontroval slovy o Václavu Havlovi a Václavu Klausovi.

„Ještě jednou k nominaci Markéty Šichtařové a jejímu odmítnutí kandidatury na prezidentku. Poctivě čtu tu vaši knihu. Tak dlouho se budete snažit věcem rozumět a vysvětlovat, radit a pomáhat ostatním a vydělávat tím peníze, až jednoho dne si můžete říct, sakra, mám vůbec pravdu? Když to nezkusím sám, jak vím, že nejsem jen "teoretik", který lidem předkládá pouze chiméru, něco, co v současném světě nemůže obstát?“ napsal člen RRTV na svém Facebooku.

Petrov dodal, že podle jeho přesvědčení ani bývalý prezident Česka Václav Havel, ani Václav Klaus neusilovali o moc kvůli moci samé, nýbrž proto, aby mohli uskutečnit svá přesvědčení.

„Když mám silný názor, prosadit své pojetí světa je součást hry. Něco jako druhá polovina zápasu. Ani Havel ani Klaus, tak jak jsem je vnímal, a Klause zblízka, primárně neprahli po moci kvůli tomu, aby ji měli, ale aby skrze ni uskutečňovali svou představu světa. Že politici poznají jak moc chutná, když ji získají, je druhá věc,“ uvedl Vadim Petrov a dodal: „Pravice se v téhle zemi nikdy moc nechytala, tak proč bychom si nemohli dopřát přepychu, že alespoň jeden z ústavních činitelů stojí napravo, když celá Evropa, naše vlády a celá stranická konstrukce politických stran se tlačí nalevo, protože ví, že jít napravo je politická sebevražda? Ale CELÝ PODNIKATELSKÝ SEKTOR je vpravo.“

Nehledě na rozhodnutí Šichtařové o prezidentský post neusilovat, podle jeho slov, „není všem dnům konec“.

Kandidatura na Hrad

Šichtařová během včerejška odmítla na svých sociálních sítích nabídku Vadima Petrova kandidovat na post prezidentky České republiky.

„Sice je to od Vadima milé, ale má to jeden háček. Motivem politiků je touha po moci. A touha po moci je projevem člověka, který pociťuje jistý druh bezmocnosti, neschopnosti a slabosti v normálním životě. Já touhou po politické moci netrpím. A mám se příliš ráda na to, abych se byla ochotná “obětovat”. Takže NE,“ uvedla Šichtařová na svém Facebooku.

Ekonomka tak reagovala na slova Vadima Petrova o tom, že by se mu Markéta Šichtařová na Hradě líbila. Podle jeho slov se „nebojí jít s kůži na trh“, přičemž by dokázala národu nabídnout pohled, který má perspektivu. Petrov také poukázal, že podle jeho názoru „je čas žen“.

„Slováci mají snaživou EU školačku (Zuzanu Čaputovou – red.), my bychom mohli mít vyhraněnou osobnost,“ uvedl Petrov.