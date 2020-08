Praha mění podobu vozů veřejné dopravy. „Hnusné. Ale to už v Hřibově Praze asi nikoho nepřekvapuje,“ zuří Češi

Městská hromadná doprava v Praze bude mít jiný design. Na Twitteru zveřejnila Praha fotografie budoucího vzhledu vozů MHD, které budou oděny do červenošedého kabátu. Čechům se však zřejmě novinka příliš nezamlouvá. Co vzkazovali v diskusi pod příspěvkem?

V pondělí 3. srpna schválila rada města vítězný návrh z dílny studia superlative.works, informuje server Novinky.cz. K přemalování vlaků, vozů metra, tramvají i autobusů dojde postupně v souvislosti s obnovou vozového parku a také opravami nátěrů.

Tento plán je odůvodněn městem tím, že systém Pražské integrované dopravy (PID) se postupně rozšiřuje do celého Středočeského kraje. Je tak podle jejich názoru dobrá doba na to, aby došlo ke sjednocení vozů v celém systému, aby bylo jasné, že v konkrétním dopravním prostředku platí jízdenka právě PID.

K situaci uvedl několik slov také náměstek pražského primátora Adam Scheinherr.

„U stávajících dopravních prostředků bude lak nahrazován při velkých rekonstrukcích a hlavně při doplňování vozového parku – nákupu nových dopravních prostředků, kde by stejně k polepům a lakováním docházelo. Projekt tak nepřinese náklady navíc. Naopak, díky ekonomičtější variantě menšího počtu barev, které jsou odolnější vůči běžnému provoznímu znečištění, věříme, že přinese úspory,“ konstatoval.

Na Twitteru pak zveřejnila Praha i fotografie výsledného vzhledu dopravních prostředků. „Veřejná doprava v Praze bude mít novou červenošedou podobu. V pondělí to odsouhlasili pražští radní. Bude tak na první pohled patrné ve kterých vozech platí @LitackaPraha. Změna bude postupná, v nových barvách budou nově nakoupené vozy a ty, které projdou plánovanou opravou.“

​Spousta jiných problémů

Pod příspěvkem se strhla diskuse uživatelů, kterým se zřejmě nový vzhled příliš nezamlouvá. „Ježíš, to je ošklivý,“ napsal jeden z uživatelů. Další uživatel zase označil samotný návrh za neprofesionální.

„Kdyby to byla alespoň stříbrná metalíza a ty pruhy třeba šikmé a trochu méně výrazné. Ale tohle je jak návrh od prvňáčka. A to logo je strašný,“ uvedl.

„Hnusné. Ale to už v Hřibově Praze asi nikoho nepřekvapuje,“ uvedl další uživatel a ostatní se přidávali. „To je strašný! Fuj,“ uvedl jiný uživatel. „Je to ošklivé…“ přidala se další sledující.

„Takže to nebude stát peníze navíc, zato jednotného vzhledu bude dosaženo za 20 let, když ho tedy do té doby nikdo nezmění?“ nešetřilo se kritikou v dalším komentáři.

V neposlední řadě si někteří uživatelé stěžovali na neřešení „skutečných“ problémů, které PID má.

„Si děláte srandu. Opravdu si myslíte, že cestující mají problém s rozpoznáním PID? Nemá pražská doprava spoustu jiných problémů, které neřešíte? Jako třeba okrádání turistů některými taxikáři, parkování aj.? Dlouhé intervaly spojů. Těch problémů je hodně a vy řešíte barvu...“