Když chcete k moci, na barvě záleží: Kandidát ODS na hejtmana si nechal obarvit vous nazeleno

Základní barvou občanských demokratů byla vždy modrá. V letošním roce je to však poněkud jinak, v krajských volbách k tomu přimíchali zelenou.

Na začátku července se náměstek brněnské primátorky Petr Hladík rozhodl obarvit vlasy nazeleno. Tento krok je součástí nové výzvy a kampaně Připrav Brno, která má za úkol informovat co nejvíce lidí o tom, jak se lépe připravit na klimatické změny.

Zároveň kampaň chce po občanech, aby přispěli ke zlepšení životního prostředí. K tomutp účelu město Brno spustilo nový web www.pripravbrno.cz.

„Novou kampaní chceme apelovat i na terciární sektor, který v této oblasti hraje významnou roli,“ oznámil Hladík.

Podporu svému náměstkovi ukázala i primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

„Já jsem si těch deset věcí, které by se měly udělat, studovala. A něco vymyslím. A s těmi zelenými vlasy - no, zkusím to taky,“ prohlásila.

Hladík ji také vyzval, aby zopakovala jeho krok, což provedla.

Následoval ji také kandidát ODS na Jihomoravského hejtmana Jiří Nantl, který si obdobným způsobem obarvil vous.

„Mimo komfortní zónu“

Vaňková svůj krok argumentovala tím, že důležitější je zeleně myslet a záleží na dospělé generaci, v jakém stavu předá Brno dětem.

„Proto považuji vlastně za úplně normální a přirozené chovat se ekologicky, neplýtvat jídlem ani vodou, třídit odpad a spoustu dalších věcí. Brno jako město se zavázalo, že do roku 2030 sníží emise oxidu uhličitého o čtyřicet procent, a já věřím, že nejen velké firmy pro to udělají maximum,“ stojí v její poznámce na sociální síti.

Zdůraznila, že zapojit by se měl ale každý Brňan a Brňanka, k čemuž by měla napomoci i nová dlouhodobá kampaň Připrav Brno, která se může stát motivací i inspirací každému, co dělat a jak se nejlépe připravit na klimatické změny.

„V tomto případě totiž opravdu platí, že tam nahoře, v ovzduší, se nám to všechno sčítá...“ podotkla.

Co se týče Jiřího Natleho, ten by podle jeho slov v pozici hejtmana usiloval o to, aby mezi ekonomickými zájmy kraje, kvalitou života a péčí o životní prostředí nebyl žádný velký rozpor.

Proto následoval výzvu Vaňkové a jde mimo komfortní zónu tímto symbolickým obarvením vousu. Tím chce podpořit strategii města Brna k přípravě na změny klimatu do roku 2030.

„Mimochodem, letos jsem si poprvé od mladých let pořídil brněnskou šalinkartu. Možná spíš už z ekonomických než ekologických důvodů, protože trolejbus číslo 25 na lince od mého bydliště do práce na bohunickém kampusu využívám úplně běžně řadu let. Země s vysokou kvalitou života a veřejných služeb se prý poznají tak, že veřejnou dopravou může jezdit i vrcholový manažer – a v Brně tomu tak rozhodně je. Musíme se o to starat i v měřítku celého kraje,“ uvedl na Facebooku.