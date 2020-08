Kraje a vláda na prvním místě, Senát jako bonus. Klaus odhaluje plány Trikolóry

„Našim cílem je uspět v krajských volbách. Jestli k tomu ve druhém kole přibude nějaký senátor, tak to bude jenom bonus,“ uvedl Václav Klaus mladší v rozhovoru pro Rádio Impuls.

„Mou rolí je příští rok přivést Trikolóru do Sněmovny s takovou sílou, abychom mohli vládnout,“ dodal předseda Trikolóry. Je si nicméně vědom toho, že se jedná o velmi ambiciózní cíl. O tom, že strana vidí volby do Poslanecké sněmovny jako svoji prioritu hovořil již od samého představení hnutí Trikolóra.

Klaus mladší neuvažuje o kandidatuře na post hlavy státu. Podle jeho slov by se musel znovu oženit, což se mu nechce, „protože předtím mi to již dvakrát nevyšlo“.

Téma očkování

„Myslím, že koronavirus je podobný chřipce a není to něco jako tetanus, kdy vás naočkují na celý život, nebo na deset let. Proto podle mě není idea plošného očkování úplně šťastná,“ uvedl v rozhovoru na adresu koronaviru a projednávaného plošného očkování.

Podle jeho názoru se obyčejná chřipka ukázala jako nemoc nebezpečnější než koronavirus. Největší problém ovšem údajně není nemoc, nýbrž ekonomické problémy, které koronavirová krize přinesla.

„Ukázalo se, že to nebyla světová apokalypsa, v Česku zemřelo desetkrát víc lidí na normální chřipku. Nezasáhlo nás to. Ale strašlivě nás to zasáhne ekonomicky. To si myslím, že je výsledek epidemiologické krize,“ dodal Klaus mladší.

Nárůst o 50 %

Trikolóra ještě do nedávna měla v Poslanecké sněmovně „pouze“ dva hlasy. Jednalo se o předsedu strany Václava Klause mladšího a poslankyni Zuzanu Majerovou-Zahradníkovou. Oba bývalý členové ODS. Na konci července k nim přibila poslankyně Tereza Hyťhová, která přešla z tábora SPD.

„Ke dni 27. července 2020 jsem já, Tereza Hyťhová, ukončila členství v hnutí SPD a jejím poslaneckém klubu. Ve sněmovně budu spolupracovat s hnutím Trikolóra,“ napsala poslankyně na svých sociálních sítích.