Předseda Pirátů Bartoš se stal otcem. Neuhodnete, jaké jméno dostal jeho syn

První fotografii svého syna zveřejnil Bartoš na svém profilu na sociální síti.

„Pro přátele a kamarády: Chameleon Colin hlásí, že všichni jsou cajk. Díky ženuško. A my se na chvilku s dovolením odpojíme,“ informoval o radostné novince.

Podrobnější informace prozradil pro Blesk Zprávy, včetně jména, které vybrali s manželkou pro synka.

„Malý Bertram i manželka Lydie Franka, které bych chtěl moc moc poděkovat, jsou v pořádku. Jsem rád, že jsem celý porod mohl být se ženou a prožili jsme tuto krásnou i náročnou událost spolu. A už musím končit, protože se malej Bertik vzbudil,“ uvedl.

V komentářích pod fotografií se objevila velká spousta gratulací. Na některé z nich ještě stihl zareagovat samotný Bartoš. Pod fotografií se například objevil komentář jednoho uživatele, který konstatoval, že si myslel, že dítě bude mít dredy. Na to stihl zareagovat i Bartoš, který s nadsázkou uvedl, že on si to myslel také.

Nutno podotknout, že Bartoš si rodičovskou úlohu již mohl vyzkoušet. Se svou manželkou totiž vychovávají dceru Amélii, kterou má Lydie Franka z předchozího vztahu. Právě tento fakt se stal i kamenem úrazu v jednom komentáři. Jistý uživatel totiž Bartošovi pogratuloval slovy: „Velká gratulace rodičům, ať je vše v pořádku! No a už jste tři.“ Bartoš jej však vzápětí opravil, že jsou již čtyři, protože mají dceru Amelku.

Co se týče těhotenství jeho manželky, ani jeden z nich o tom veřejně nehovořil. Těhotenství však proběhlo u Lydie zřejmě bez větších komplikací, jelikož ještě v sobotu v minulém týdnu byli manželé společně na pietní akci na pražském náměstí Míru, kde uctívali památku Romů, kteří byli zavražděni nacisty v Osvětimi.

Ivan Bartoš

Ivan Bartoš je politik a předseda České pirátské strany, od října roku 2017 pak poslanec Poslanecké sněmovny. Během jeho vedení se strana dostala do obou komor Parlamentu ČR, v loňském roce se dostala strana i do Evropského parlamentu. Lydii si vzal předseda Pirátů v roce 2015. Ta působí jako knihovnice a kromě toho se angažuje také v České pirátské straně.