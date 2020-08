Za kreslení tykadel basa, za výzvy k podřezání prezidenta nic? Sociolog Keller varuje

Jan Keller ve svém komentáři pro portál Novinky.cz srovnal dva případy. První, před deseti lety kreslil olomoucký řidič autobusu Roman Smetana politikům na plakáty tykadla a byl odsouzen k mnohatisícové pokutě a 100 dnům vězení. Druhý, dnes již bývalý politik ODS Martin Lang vyzýval k podřezání nejvyšších ústavních činitelů České republiky. V jeho případě se podle orgánů činných v trestním řízení nejedná o trestný čin.

„Jaké plyne z obou příběhů poučení? Pokud by Roman Smetana tušil, jak to u nás chodí, nemaloval by tykadla, ale vyzval by rovnou k podřezání a vykrvení politiků, kteří mu nejsou sympatičtí. V tom případě by se mu podle všeho nic nestalo,“ uvedl Keller a dodal: „Martin Lang se zachoval mnohem prozíravěji. Nedovolil si přimalovat žádnému z ústavních činitelů ani jediné tykadélko. Dobře věděl, že kriminál by ho neminul.“

„Jak konstatoval v případě bývalého olomouckého řidiče Nejvyšší soud, „každý občan má právo na svobodu projevu a prezentaci svých politických názorů, ale toto právo nesmí překročit hranici, kdy dochází k útoku na majetek, případně nesmí pokračovat svou agresivitou dál (ohrožovat lidské zdraví či život),“ napsal bývalý europoslanec.

Podle jeho slov z výše uvedených případů pro občany České republiky vyplývá, jaké chování je nebezpečné a jaké ne.

„Občané aspoň propříště vědí, že nikoli výzvy k zabíjení, ale kreslení tykadel může fatálně ohrozit zdraví a životy politiků,“ uzavřel Jan Keller svůj komentář.

Slova Langa o Miloši Zemanovi

„Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini,“ uvedl na začátku svého příspěvku bývalý politik ODS Martin Lang.

„Debilní senilní bolševik Zeman se rozhodl zákon podepsat a je třeba ho zabít též. Ideálně takovou zrůdu podřezat, jako přestárlou svini a nechat vykrvit a poté spálit,“ uvedl ve svém příspěvku Lang.

