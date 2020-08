Stanislav Křeček odmítl žalobu kvůli premiéru Babišovi

„Jestliže nejvyšší státní zástupce neshledal důvod veřejného zájmu, tak důvod veřejného zájmu nemůžeme podle mého názoru shledat ani my. Pokud jde o právní posouzení věci, tak nejvyšší státní zástupce je v tomto nejvyšší autorita a těžko bychom my mohli ten veřejný zájem nějakým způsobem koncipovat,“ cituje Český rozhlas slova Křečka.

Ombudsman podle vlastních slov považuje za rozhodující postoj nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Svojí aktivitou nechce zpochybňovat jeho autoritu.

„Už proto, že je to velmi kontroverzní a jestli se on k tomu odhodlal, tak tomu má asi nějaký důvod, tak bych to spíš respektoval, než zpochybňoval. Jestliže on nevidí důvod veřejného zájmu, tak tím spíš ho nemůžeme vidět ani my, kteří nejsme právní autoritou, jako je nejvyšší státní zástupce,“ uvedl Stanislav Kreček.

Jedná se o případ možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše kvůli jeho vlastnictví médií. Zeman Babišův případ řešil z popudu Transparency International a jednoho z poslanců Pirátské strany, kteří se na něj obrátili poté, co krajský úřad Středočeského kraje v odvolacím řízení zamítl, že premiér se nachází ve střetu zájmů.

Pavel Zeman uvedl, že nepodá žalobu na ochranu veřejného zájmu, neboť pro tento postup neshledává závažný veřejný zájem. Nejvyšší státní zástupce uvedl, že v této souvislosti se nesmí nechat ovlivnit očekáváním veřejnosti či politickou poptávkou, neboť by to narušilo nestrannou pozici státního zastupitelství. Zeman mimo jiné uvedl, že Andrej Babiš má údajně stále vliv na své společnosti, a to i přesto, že jsou umístěné ve svěřeneckém fondu.

„Po prostudování všech relevantních podkladů lze dospět k závěru, že obviněný z pozice zakladatele a obmyšleného svěřenského fondu a na podkladě pravidel fungování svěřenského fondu v jeho Statutu disponuje prostředky, díky nimž fakticky a nepřímo (prostřednictvím svěřenského správce a Rady protektorů) vykonává v obchodních korporacích provozující média rozhodující vliv,“ uvedlo Nejvyšší státní zastupitelství.

Premiér nicméně tato obvinění soustavně odmítá a poukazuje právě na skutečnosti, že své bývalé společnosti vložil do svěřeneckého fondu.