Nárůst denních případů se i nadále drží nad dvěma stovkami. Za středu ČR eviduje 244 nově nakažených

Od chvíle, kdy u v naší republice byly ohlášeny první tři případy (neděle 1. března), se touto novou nemocí nakazilo již 17 529 lidí. V současné době je evidováno rekordních 5 232 aktivních případů a tento počet bohužel stále roste.

Jak již bylo naznačeno výše,bohužel stále není na ústupu. V poslední době celkový počet nakažených vzrostl o tisícovku, a to za pouhých pět dní. A vypadá to, že tato situace pokračuje... Poté, co byl o víkendu zaznamenán mírný pokles, tento týden znovu přibývají více než dvě stovky případů za den. Připomeňme, že v pondělí to bylo 209 a v úterý 289, tedy nejvíce od konce června.

Takový vývoj má podobné tempo, jakým se nákaza šířila na jaře. Tehdy však v naší zemi platil nouzový stav a omezení volného pohybu, podnikání a každodenních aktivit. Když se ale situace uklidnila, došlo ke zrušení plošných opatření, a nyní se zavádí zpřísněná pravidla jen v místech lokálních ohnisek. Jde například o nošení roušek či konání hromadných akcí.

Zmiňme, že již bylo provedeno celkem 722 003 testů, přičemž středeční počet zatím není znám. Z nemoci se nepodařilo vyléčit již 11 909 lidem, naopak 388 pacientů v souvislostí s touto nemocí zemřelo. Aktuálně je v nemocnicích hospitalizováno 121 osob.

Stále přitom platí, že nejvíce ze všech okresů České republiky zůstává šířením nemoci zasaženo Frýdecko-Místecko. V tomto místě v přepočtu na 100 000 obyvatel připadá téměř 78 nových případů covidu-19 za posledních sedm dní. Karvinsko registruje za minulý týden zhruba 23 nově nakažených na 100 000 obyvatel, Prachaticko a Praha pak přes dvacet. Další okresy se pohybují pod dvaceti případy v přepočtu na 100 000 obyvatel. Nulový údaj pro tentokrát hlásí jen v okresech Rokycany, Děčín a Jeseník.

Koronavirus a situace ve světě

Připomeňme, že onemocnění covid‑19 je způsobeno novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Jde o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí.

Jako počátek této koronavirové epidemie se uvádí 31. prosinec 2019, kdy byly z čínského města Wu-Chan, jenž leží v provincii Chu-Pej, ohlášeny první případy nemoci.

Pokud jde o situaci ve světě, nemocí covid-19 se dosud nakazilo přes 18,9 milionů lidí a zemřelo na ni více než 711 tisíc lidí. Více než dvanácti milionům pacientů se však podařilo vyléčit.