Hamáček čelí kvůli pomoci Bejrútu kritice a nepříjemným otázkám. Kamenem úrazu se stalo letadlo, jež pomoc přepravovalo

Poté, co před pár dny došlo k ničivému výbuchu v Bejrútu, reagovala ČR jako jedna z prvních a do země vyslala pomoc. Skupina 36 osob složená z hasičů, lékařů a kynologů s pěticí psů dorazila včera večer na místo. Tento krok se však setkal s kritikou, jelikož tým odletěl z pražského letiště se zpožděním a navíc letounem společnosti Smartwings.

Uvádí se, že tento letoun patří podnikateli Jiřímu Šimáně, který se před třemi lety objevil mimo jiné na svatbě českého premiéra Andreje Babiše a jehož firma žádala po státu kvůli koronavirové krizi státní záruky za úvěr.

„Je potřeba přeskládat materiál, který je na palubě, protože se všechno nevešlo,“vyjádřila se následně k pozdějšímu odletu mluvčí hasičského záchranného sboru Nicole Studená.

Některým lidem se navíc nelíbila skutečnost, že letadlo do postiženého Bejrútu odletělo se zpožděním zhruba dvě hodiny.

Ta přitom sama původně informovala o tom, že letadlo již odstartovalo. Nakonec tak letadlo Smartwings s českými záchranáři na palubě přistálo krátce před 22. hodinou středoevropského času. Materiál se podařilo přeskládat zhruba po dvou hodinách, a tak záchranáři odletěli krátce po osmnácté hodině.

Kritika českého kroku

O této pomoci krátce před tím informoval ministr vnitra Jan Hamáček, a to přímo na letištní ploše. Označil ji přitom za jednu z nejrychlejších.

„(Český) tým si vybuduje základnu a podle pokynů libanonských záchranářů se zapojí do záchranných prací. Co se počítá, jsou hodiny a minuty,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra před odletem.

Poté se na jeho Twitteru objevil následující status:

„ČR zareagovala jako jedna z prvních, poslala do Libanonu špičkový záchranářský tým v řádu hodin. Máme být na co hrdí. Ale řeší se, jestli jsem se ďábelským plánem nepokusil zachránit Smartwings sumou 1,5 mil. Kč za let do Bejrútu…“

​K příspěvku poté připojil následující hashtagy: #doteA319setonemohlovejit, #casajepomala.

„Předejdu některým dotazům, proč dopravujeme naše hasiče letadly Smartwings. Jednoduše za prvé proto, že Hasičský záchranný sbor má dlouhodobě se společností smlouvu, a za druhé jiná možnost nebyla,“ chtěl Hamáček předejít kritice už na letišti.

Uživatelé této sociální sítě jej ale nešetřili. Hamáček to pořádně, a to především kvůli tomu, že pro přepravu týmu USAR domluvil český stát letoun soukromé firmy.

Doplnil také, že by se do armádního speciálu tento materiál nevešel. Další možností pak bylo využít letouny CASA. Mělo to však háček: „A to minimálně dvě a letová doba by se zdvojnásobila.“

I tak ale musel uživatelům vzniklou situaci opět vysvětlovat. Někteří se do něj totiž obuli: „Je to chvályhodné a patří Vám za to uznání. Ale proč, proboha, Smartwings? Tak strašlivě zbytečná chyba.“

Na tento komentář Hamáček reagoval následovně. „Protože mají letadlo, které to uveze, mají smlouvu s HZS o přepravě a všechno vyřídili během pár hodin.“ Daného kritika však taková odpověď neuspokojila a dodal: „Přesto, jistě chápete, jak to teď vypadá. Opravu nešlo je poslat vojenským speciálem? Darmo mluvit.“ I na to ministr vnitra odpověděl, a sice, že to nešlo, „protože ten je ještě menší“.

„Hamáček lže! Není pravda, že by se do českého armádního speciálu nevešlo 36 hasičů+náklad. Jeden z armádních speciálů má přepravní kapacitu 90 osob. Proč musí ČR využít firmu Smartwings patřící kamarádovi A. Babiše, není třeba zdůrazňovat. Tato vláda zneužije každého neštěstí,“ vyjádřil svůj názor.

Tímto komentářem ale dohady na sociální síti ani zdaleka neskončily. Uživatel Petr Poláček se totiž vytasil s jiným Kalibrem a českého ministra dokonce obvinil ze lži.

Ani tohoto komentujícího Hamáček neignoroval a odpověděl mu, i když dost ironicky. „Pane Poláček, až zase příště něco povezeme, necháme si poradit. Do A319 se náklad prostě nevejde, měli jsme problémy ho naložit do 737-8 (proto zpoždění). Začít přestavovat sedačky na vládním speciálu je taky super nápad, to se určitě stihne za pár minut,“ reagoval.

Pár uživatelů pak na tuto slovní přestřelku reagovalo slovy, zda bychom náhodou neměli vnímat to, že náš stát takový stroj nemá a malá evropská aerolinka jím disponuje, jako bezpečnostní-strategický problém.

Následně byl Hamáček tak vytočen, že se obrátil na senátora Pavla Fischera s následujícím požadavkem: „Pane senátore, prosím využijte svého práva zákonodárce, navrhněte novelu trestního zákoníku a zaveďte nový trestný čin - objednávka letadla, do kterého se vejde přepravovaný náklad.“ Někteří to však považovali za trapné a ministra označili za lůzra.

Tragédie v Bejrútu

V úterý večer došlo k silnému výbuchu poblíž přístavu v Bejrútu . V důsledku výbuchu byly poškozeny budovy v polovině města. Jednou z obětí incidentu je generální tajemník libanonské nacionalistické strany Katáib Nizar Najarian. Lehce zraněna byla i premiérova žena, dcera a několik poradců.

Jak vyplývá z ranních záběrů, většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho budov ve městě. Tlaková vlna například vyrazila okna i na mezinárodním letišti. Německé Geologické výzkumné centrum uvedlo, že bejrútská exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, který je od Libanonu vzdálen přes 200 kilometrů. Libanonská vláda vyhlásila tři dny smutku za oběti tragédie.

Při gigantickém výbuchu zemřelo přes 100 lidí, dalších více než 4000 bylo zraněno.