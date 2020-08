„A proti tomuto vizuálnímu smogu boj taky nekončí, pane pokrytec?“ Hřib se pochlubil novým krokem, ale schytal kritiku

„Z Nuseláku opět uvidíte domy namísto obří reklamní plachty! Respekt Samsung férové gesto, že se rozhodli plachtu sundat po zjištění, že je umístěná proti pravidlům,“ stojí v příspěvku politika.

Podle jeho názoru je to zároveň inspirace pro všechny další firmy, které působí ve veřejném prostoru a zakládají si na společenské odpovědnosti.

„Děkuji moc také radní Hanka Trestikova, Kristýně Drápalové, Janek Rubes, Přidej se a strhni to a všem dalším, kteří se této kauze věnovali a díky kterým se nám krok za krokem daří bojovat proti vizuálnímu smogu,“ podotkl.

Rovněž upozornil na to, že i takové maličkosti je velmi náročné jednoduše vyřešit v situaci, kdy vám chybí účinné zákonné nástroje k vymáhání práva.

Hřib pak dále podotkl, že boj s vizuálním smogem ale zdaleka nekončí.

„Trnem v oku nám na tom samém místě nadále zůstává také obří LED obrazovka, která je černou reklamní stavbou v památkové rezervaci. Uděláme vše pro to, abychom se vypořádali i s touto nelegální reklamou,“ avizoval svůj záměr Hřib.

K otázce priorit a jak na smog z reklamy Pirátů

„Myslím, že řešíte blbosti... Starejte se o výstavbu a rekonstrukci bytů v majetku MHMP. A ne o barvu MHD nebo o Reklamu,“ doporučil Roman Duna.

„Pane primátore… Prosím ještě o údržbu veřejných prostranství. Přerostlá uschlá tráva zasviněná odpadky? Umíme to posekat? A vyčistit? Ano, zdvojnásobili jste nám daň z nemovitostí (tedy radnice, vím), ale trochu i za to uklízejte ty chodníky. A moc se přimlouvám i za šerifa desítky a hlavně překrásných starých Vršovic, který to asi nevidí, ten bordel u nás,“ adresoval prosbu Hřibovi Lubos Temin.

„Kdyby se radši řešilo, že není kde parkovat nebo, že se nedá skoro nikam jít s pejskem, aby se mohl proběhnout bez toho naprosto zbytečného vodítka! Ale ne, budou se barvičkovat tramvaje a řešit blbý reklamy,“ poukázala na problémy Karolína Bednářová.

„A co ty propadlé, zničené silnice?!!!! Kanály uprostřed cest a mnoho dalších lahůdek!!!! KDY SE TOHLE BUDE ŘEŠIT???“ připomněl Daniel Liscar.

Další sledující pak pod pojem „vizuální smog“ zařadili propagaci politických hnutí.

„A proti tomuto vizuálnímu smogu boj taky nekončí, pane pokrytec?“ dotazuje se Patrik Kuba, který u této příležitosti zveřejnil fotografii reklamy České pirátské strany na jednom ze sloupů.

„A zítra tam bude mít reklamu někdo jiný, třeba nějaká strana…“ věští Vladimír Roháč.