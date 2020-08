„Už sklapni!“ Fiala zaútočil na ANO kvůli silnicím, ale od sledujících dostal ledovou sprchu

„Ministři za ANO sedí na ministerstvu dopravy nepřetržitě už sedm let! Dálnice se nestaví, silnice se pouze látají a rychlovlaky nemáme, zato máme na přetížených tratích hodně nehod. Letos na podzim budete mít možnost vystavit jejich neschopnosti žlutou kartu,“ zaútočil na současnou vládu Petr Fiala.

Ve videu předseda ukázal zácpy a opravy silnic. „To je ostuda!“ prohlásil Fiala.

Jak reagovali uživatelé? Někteří byli docela kritičtí.

„Už sklapni. Od revoluce jste za vaší vlády nepostavili žádnou dálnici, ta jediná D1 se neustále jen opravuje. Dráhy jste nechali zničit, majetky rozkradli, zrušili závory... TY chceš někomu něco vyčítat? Morální chudáku,“ zaútočil na politika uživatel s přezdívkou @Mkotwald.

„Pane Fialo, jistě víte, že projet vysokorychlostních tratí není otázka pěti ani deseti let. Takže bych velmi ocenil, kdybyste hodnotil skutečný stav projektů. Teď děláte přesně to, co kritizujete – děláte povrchní soudy,“ napsal uživatel Vladimír Schejbal.

„Tak nestaví jo? A D3, D4, D6, D7 se postavily úplně samy!? Rychlovlaky jsou nereálné… A teď po koronce asi fakt nikdo moc předraženým rychlovlakem jezdit nebude. Jestli je tak moc chcete, tak na ně někde vydindejte? Třeba pár set miliard u vašich kamarádů z EU a prosaďte to,“ dodal uživatel @Ondrew7.

Antibabišovská koalice ODS a Starostů

Dříve jsme informovali, že vedení ODS se rozhodlo nabídnout hnutí STAN předvolební koalici na příští rok. Předseda STAN Vít Rakušan neposkytl jednoznačnou odpověď, spolupráci však nevylučuje.

„Všichni cítíme ohromnou zodpovědnost vůči té části veřejnosti, která si přeje konec Babišovy vlády. A musíme pro to udělat všechno. Předvolební koalice je nejlepší cestou, jak Andreje Babiše porazit a sestavit vládu,” vysvětlil svou strategii předseda Poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura.

Jak uvádí česká média, nevylučuje se rovněž ani vytváření koalice s účastí Pirátské strany. Nicméně místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík prozradil, že žádné konkrétní plány či návrhy zatím nejsou.