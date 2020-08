„Schwarzenberg je vrahův poskok,“ stojí na předvolebních plakátech Trikolóry. K věci se vyslovil Klaus ml. i sám kníže

Někteří uživatelé začali upozorňovat na zajímavé plakáty Trikolóry, které se objevují na několika místech ČR. Na nich se totiž hnutí Václava Klause mladšího pouští do někdejšího šéfa české diplomacie. Tyto plakáty se přitom objevily v několika obcích na Třebíčsku, stejně jako v obci Kdousov, a okamžitě vyvolaly vlnu reakcí na sociálních sítích.

Reakce šéfa Trikolóry

Někteří uživatelé nepochopili, co tím chtěl autor říci a objevila se i kritika či názorové rozepře o tom, kdo je vrahem a kdo údajným poskokem. Většina komentujících ale poukazovala na to, že pošpinění opozičního politika je přes čáru a že s takovou kampaní nesouhlasí.

K celé věci se vyslovil také šéf zainteresovaného hnutí Václav Klaus mladší. Ten médiím uvedl, že o plakátu ví, ale dodal, že se od něj hnutí samozřejmě distancuje. „Tohle není součástí naší kampaně, podle mých informací je to aktivita nějakého pána z Jaroměřic,“ řekl tehdy.

Následně se na jeho účtu objevil status, v němž se této záležitosti věnuje, u nějž znovu zdůraznil, že nejde o oficiální plakát Trikolóry a opět odmítl s plakátem jakoukoliv spojitost.

„Po internetu koluje tento obrázek, tak mi dovolte k němu říct pár slov: 1) Není to oficiální plakát Trikolóry. Neschválila ho krajská organizace, ani centrála. 2) Předsedou organizace v Jaroměřicích nad Rokytnou je advokát, který ještě v komunálních volbách 2018 kandidoval na kandidátce ODS. 3) Máme tisíce členů registrovaných podporovatelů, mezi nimi drtivou většinu lidí, kteří nikdy v politice nebyli - primáře, učitele, ředitele škol, hospodské, živnostníky, studenty i důchodce,“ napsal v příspěvku.

Následně všechny vyzval, „aby se v kampani soustředili na obhajobu našich hodnot a představení našeho programu, nikoliv k útokům na konkurenci“.

„Budeme to řešit, máme zhruba 15 tisíc členů a sympatizantů a není možné je všechny uhlídat,“ vyjádřil se Klaus se slovy, že Schwarzenbergovi to případně osobně vysvětlí.

A co Schwarzenberg?

V neposlední řadě Klaus ml. doplnil, že dle něj není strategií Trikolóry útočit na někoho jiného a očerňovat ostatní politiky. Celou záležitostí se tak jeho hnutí bude ještě zabývat.

Komentář k této záležitosti si neodpustil ani čestný předseda TOP 09, kterého se plakát týká. Ten nejprve médiím prozradil, že plakát ještě neviděl, ale i tak to bere s humorem. Řešit to prý nebude. Vypadá to, že kníže vzal celou věc s nadhledem.

„Mám se soudit s nějakou Trikolórou? Když vám někdo nas… přede dveře, nemáte to ještě navíc rozmazávat,“ uzavřel věc.

Následně měl prohlásit, že „jsou to fašouni“, ale že je mu ctí, že na něj útočí.

Odezvy ostatních

Incident zaujal také českého politika a politologa Marka Ženíška, který plakát označil na Facebooku za „debilní billboard“.

„Debilní billboard: Schwarzenberg je vrahův poskok, píše Trikolóra na plakátech. Skvělá reakce: Jsou to fašouni, ale je mi ctí, že na mě útočí,“ reaguje politik,“ napsal.