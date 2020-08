Kalousek reagoval na ostrou narážku ČSSD: Neškrtal jsem tupě, ale dost ostře. Díky tomu jste mohli v tupě rozhazovat

Na Twitteru České strany sociálně demokratické se objevil nový status, který se týkal státního rozpočtu. V něm se sociální demokraté dotkli mimo jiné i toho, že by se rozhodně nemělo „tupě škrtat“ jako za Kalouska. K věci se však vyjádřil sám předseda poslaneckého klubu TOP 09. Jak na slova ČSSD reagoval?

Na sociální síti strany ČSSD se objevil příspěvek, v němž se její členové vyjadřují ke státnímu rozpočtu a uvádějí, do čeho by se mělo investovat a jak by se s rozpočtem mělo dle nich naložit.

„Státní rozpočet nesmí tupě škrtat jako za Kalouska, ale musí investovat, hlavně do lidí! Pokud nebudeme zvyšovat důchody, platy ve veřejné sféře a investovat do dálnic nebo digitalizace, ekonomická krize bude mnohem hlubší! více zde: https://cssd.cz/aktualne/aktuality/tz-cssd-rozpocet-na-rok-2021-nesmi-tupe-skrtat-ale-musi-investovat-do-lidi/ @JMalacova, @jhamacek,“ stálo v příspěvku.

​V této souvislosti připomeňme, že i vzhledem k plánovanému rekordnímu schodku pro letošní rok sociální demokraté nechtějí škrtat ani ve výdajích pro příští rok. Nelíbí se jim právě šetření na důchodech, platech, investicích i penězích na boj proti suchu. Rozpočet by dle jejich názoru měl být proinvestiční.

„Rozpočet musí být proinvestiční, včetně investic do lidí. Nebudeme jako Miroslav Kalousek (TOP 09) brát peníze důchodcům, lékařům, sestřičkám, hasičům, policistům a dalším, abychom se tupě proškrtali do další vlny vlekoucí se krize, zatímco ekonomiky kolem nás porostou,“ zaznělo z ústa Hamáčka v tiskové zprávě.

Škrty nejsou vhodné

Tomuto tématu se v týdnu věnoval samotný předseda ČSSD Jan Hamáček , který ke zdůvodnění, proč není dobré příští rok šetřit, využil příkladu někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09). Právě on se totiž staral o státní kasu v době předchozí ekonomické krize a razil úsporný program.

Kromě toho ČSSD zastává názor, že je nutný silný a efektivní stát, rozvoj digitalizace a snadné dostupnosti státní správy, jak ostatně ukázala i samotná pandemie koronaviru. Stojí si tedy za tím, že se škrtat nesmí ani na boji proti suchu, zajištění pitné vody nebo v investicích do dálnic či železnic.

„Pokud tady bude stát škrtat, vrátí se to v budoucnosti jako bumerang s ještě vyššími náklady,“ míní ministr vnitra a šéf ČSSD.

Pokud jde o zvýšení důchodů, připomeňme, že ČSSD je navrhuje od ledna zvýšit měsíčně v průměru přibližně o 900 Kč. Kromě toho chce strana zaslat všem seniorům jednorázový příspěvek minimálně 5000 Kč. O přidávání se ve čtvrtek zmínil i premiér Andrej Babiš.

„Jsem rád, že koaliční partner pochopil, že k valorizaci nestačí přidat pár desetikorun, jak navrhoval ještě nedávno, a vyslyšel návrhy ČSSD,“ dodal Hamáček.

Reakce Miroslava Kalouska

Mimo to by mělministerstva práce dle ČSSD příští rok počítat s bonusem 500 Kč za každé vychované dítě při výpočtu důchodu pro rodiče, který o dítě pečoval ve větší míře, ale také s dřívějšími odchody do důchodu pro lidi s vybranými náročnými profesemi.

Když se však vrátíme zpět k narážce na Kalouska, nutno zmínit, že i sám politik se k tomuto „slovnímu útoku“ sociálních demokratů vyslovil na sociální síti. Samozřejmě se proti interpretaci úsporných opatření ohradil a připomněl, že po krizi následovala konjunktura, ze které současné vládní strany profitovaly.

„Milí kolegové z ČSSD, já jsem neškrtal tupě. Já škrtal dost ostře. Také díky tomu jste mohli v posledních letech tupě rozhazovat. Jestli v tom ale chcete pokračovat i v příštích letech, budou lidé tupě hledět do prázdných peněženek. A bude to hodně ostré...“ napsal ve svém tweetu politik.

Kalousek si za svou reakci vysloužil pochopení a podporu uživatelé sítě. Ti mu vzkazovali, že jeho komentář byl opravdu trefný a TOP.

„Souhlasím, jen mi není jasné, kde na to vláda vezme. Naše děti a vnoučata budou mít co splácet. Takové harakiri by Kalousek nikdy neudělal...“ nechal se slyšet jeden uživatel.

Objevili se však i kritici, kteří s Kalousek nesouhlasili a naopak se do něj pustili. „A mohl by si p. Kalousek škrtnout něco ze svého platu?!“ ptali se.