Jak by reagovala česká vláda v případě vojenského napadení? Vtip spisovatele Jiřího Padevěta rozesmál sítě

Spisovatel Jiří Padevět, jenž ve svých knihách zpravidla mapuje protektorátní a poválečnou historii v českých zemích, se na svém Facebooku zamyslel nad tím, jaké kroky by se daly očekávat od předních představitelů současné vlády, kdyby naši zemi někdo napadl. Představa, která byla podána v satirickém duchu, vyvolala velkou odezvu mezi uživateli.

Na začátku svého příspěvku Padevět uvedl, že si v podstatě u každé české vlády rád představuje, jak by reagovala v případě vojenského napadení země. U současné vlády je podle něj nasnadě jen satirická předpověď.

„Premiér Babiš odletí na dovolenou do Mexika, tam se vyfotí s Tukanem obrovským (žáden souvis) a dá rozhovor Novinkám o svém dřevěném houpacím koni z dětství a o zvýšení důchodů po válce,“ představuje si Padevět.

Podobně trapné činy by spisovatel očekával i od vládních ministrů.

„Ministr Hamáček si oblékne zelenou mikinu a na twitter napíše, že armáda má rozbité tanky. Ministr Metnar zjistí, že armáda má rozbité tanky a napíše kapitulační projev. Ministryně Schillerová se vyfotí u minometu, zdobeného kameny Swarowski. Ministryně Dostálová se vyfotí s jezdeckou sochou Jana Žižky a kornoutem pistáciové zmrzliny. Ministr Havlíček vstane už v 1.03. Ministr Zaorálek odvolá ředitele Národní galerie,“ píše spisovatel.

Ve své imaginaci nenechal Padevět stranou ani ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Není podle něj vyloučeno, že by tenhle ministr učinil něco jako vyhlášení pro agresorovu armádu, podle kterého by musela nosit roušky uvnitř bojové techniky. „Povinnost se nebude týkat příbuzných,“ doplnil Jiří Padevět.

Reakce uživatelů

Sledující spisovatele byli velice pobaveni podobným zobrazením politiků v hypotetické situaci, a tak se u toho pořádně zasmáli.

„Při vší úctě, držte se faktů, to jsou opravdu spekulace! Ministr Hamáček by si oblékl červený svetr!!!“ Petr Drahoš

„Já to říkam dlouho, že jenom paní Alena má z nich všech nějaký styl!“ Michal Karim Macek

Mnozí uživatelé se dokonce pokusili rozvíjet tuto fantazii.

„A národ mezitím ve svých kůlnách sestrojuje pandury, bojové letouny a protiletadlové střely (kdyby žil můj dědeček, ten by to uměl),“ napsala Martina Tonková.

„Doplnil bych, že ministryně Schillerová u fotky s minometem zároveň vyhlásí i jeho dražbu....a ministryně Dostálová bude chtít vlákat okupační vojska do Pekla Čertovina u Hlinska...“ je přesvědčen Martin Fiala.

„Zeman vystoupí v TV Barrandov a vysvětlí, že nejde o napadení, ale o pomoc v boji proti bruselským eurofašistům. Nova bude informovat o poničené úrodě jablek v Počaplech u Litoměřic. ČT uspořádá debate, kde vyváženě promluví zástupci útočící armády, čeští komunisté a odborník Andor Šándor,“ předpokládá Tomáš Kovařík.

„A dost děsivé je, že spousta lidí by si s pocitem zadostiučinění posílala články nezávislých webů, v nichž by jasně stálo, že vůbec k žádnému napadení nedošlo. Posílali by si důkazy ve formě komentářů nezávislých serverů o tom, že ti nezávislí zelení mužíci jsou jen spásou našeho národa před dekadencí, a že jsou logickou a správnou odpovědí vyjadřující skutečnou vůli lidu, který se řídí zdravým rozumem a nechtěl se už dále nechat balamutit bruselským diktátem a neomarxistickým liberalistickým korporátním fašismem,“ stálo v komentáři Jiřího Čížka.

Další komentující se pozastavili nad tím, jak jim všechny tyhle satirické představy připomínají realitu.

„Dal jsem smějícího se smajlíka, ale jak do toho přidat ten rozměr naprosté tragédie?“ ptá se rétoricky Miroslav Kubíček

„Má to úžasnou gradaci, víceméně však očekávanou, s ohledem na to, jak je to podobné se známými reáliemi. Vydržel jsem tedy v klidu téměř až do konce, ale ministra Zaorálka jsem už nedal. Ten mě dorazil tak, že se kolegové začali obávat, zda se mi něco nestalo.. Prý to vypadalo jako lehký záchvat padoucnice, někdo dokonce hovořil o tanci sv. Víta. Tohle nám, Jiří Padevět, dělat nemůžete,“ napsal Jiří Roubal a poznamenal, že si teď jde vyčistit klávesnici.

„To zní věrohodně, až na ty roušky... S tak jednoduchými pravidly bychom opravdu nevyvázli. Je potřeba zohlednit terén, počet lidí v bojové technice, aktuální koronavirovou situaci u nás i u agresora (přeci jenom se u nás najednou objeví několik set tisíc lidí bez platného negativního testu) a samozřejmě také názor voličů,“ uvedl Dalibor Šimon.