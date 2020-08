Libanonská armáda vyzvala všechny zasahující týmy, aby se vrátily na základny. Platí to i pro český tým

Uvádí se, že kvůli protivládním demonstracím nemůže bejrútská armáda zajistit bezpečnost záchranářů. Z toho důvodu byly všechny týmy, tedy i český USAR, vyzvány, aby se vrátily na svou základnu v Bejrútu.

„Naši záchranáři už se vrátili, všichni jsou v bezpečí,“ uvedl pro Deník N mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

„Naší primární činností je ale vyhledávání přeživších,“ dodal.

Dodal, že šance na přežití lidí po masivní explozi v přístavu je již malá. „USAR tým do několika dnů bude s největší pravděpodobností řešit návrat zpátky do Česka,“ dodal. Zdůraznil však, že pokud by Libanonci požádali český tým, abyi nadále, pak tak učiní.

Zmiňme, že Česká republika jako jedna z prvních zemí zareagovala na tragickou událost v Bejrútu, kdy došlo k výbuchu v přístavu. Skupina 36 osob složená z hasičů, lékařů a kynologů s pěticí psů dorazila 5. srpna do libanonského hlavního města.

Zmíněný tým je složen z pražských a moravskoslezských hasičů a je primárně určen k vyhledávání a záchraně osob zavalených v troskách budov.

„Tým je vycvičen na vyhledávání osob po zřícení domů. Má speciální pomůcky pro záchranu zavalených lidí pod troskami,“ sdělil CNN Prima News mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Libanonská tragédie

V úterý večer došlo k silnému výbuchu poblíž přístavu v Bejrútu. V důsledku výbuchu byly poškozeny budovy v polovině města. Jednou z obětí incidentu je generální tajemník libanonské nacionalistické strany Katáib Nizar Najarian. Lehce zraněna byla i premiérova žena, dcera a několik poradců.

Jak vyplývá ze záběrů z místa, většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho budov ve městě. Tlaková vlna například vyrazila okna i na mezinárodním letišti. Německé Geologické výzkumné centrum uvedlo, že bejrútská exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, který je od Libanonu vzdálen přes 200 kilometrů. Libanonská vláda vyhlásila tři dny smutku za oběti tragédie.

Výbuch si podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádal přes 150 mrtvých a kolem 5 tisíc zraněných. Mnoho lidí se stále pohřešuje.