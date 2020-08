Holé zadky na veřejnosti jsou stejné jako montérky v divadle. Tvrdá slova od Štěpánka na adresu Prague Pride

Sexuální orientace je soukromá věc každého, ale disponování veřejnými penězi už je věc všech. Tak by se dala shrnout reakce hudebníka a člena hnutí Trikolóra Petra Štěpánka na probíhající pochod sexuálních menšin Prague Pride.

Štěpánka pobuřuje i provokativní charakter akce Prague Pride, jež se každoročně koná v českém hlavním městě.

„Je mi opravdu srdečně jedno, kdo komu co kam strká či nestrká a zda to provozuje sám, ve dvojici či v kolektivu, s kluky, s holkami nebo tak i tak. Jen si myslím, že stejně jako je do divadla lepší si vzít oblek než montérky, sexuální aktivity patří do soukromí a ne na ulici,“ míní politik. „Ukazování holých zadků či ňader na veřejnosti má proto stejnou logiku jako ty montérky v divadle,“ dodává.

„A je úplně jedno, zda se na Václaváku, na parníku či kdekoli jinde nakrucujete z ideologických, genderových, sexistických, politických či jiných důvodů nebo jako frekventant čtyřprocentní menšiny či příslušník šestadevadesáti procentní většiny. Nemluvě o zvrácenosti toho, když nesoudní papaláši na ono vystrkování zadků a ňader posílají veřejné peníze. Naše peníze,“ uzavírá.

Duhový pochod v době pandemie

Hlavní kritika ale míří na pražské zastupitele, kteří se rozhodli letošnímu ročníku duhového pochodu udělit rekordní dotaci.

Letošní Prague Pride výrazně zasáhla pandemie koronaviru a preventivní hygienická opatření. Místo tradičního několikatisícového průvodu se festival protáhl na několik dní, a to od 3. do 8. srpna, kdy dojde k více než stovce menších akcí. Desátý ročník shromáždění sexuálních menšin v sobotu večer završí čtyřhodinová Duhová plavba po Vltavě z Dvořákova nábřeží do Modřan a zpět.

Festival zahrnuje debaty, výstavy, přednášky a další akce. Střediskem se stala duhová vesnička na Střeleckém ostrově. Část programu probíhá online. Jeho součástí je i sběr podpisů za uzákonění manželství pro všechny. Pod papírovou petici se již podepsalo přes 70 tisíc lidí. Manželství by mělo poskytnout lidem větší práva než současná právní norma registrovaného partnerství včetně vdovského důchodu nebo alimentů na dítě.

Pražské zastupitelstvo i přes složitou finanční situaci způsobenou kronavirovou krizí schválilo v květnu rekordní dotaci pro spolek Prague Pride, která přesahuje milion korun. Pro srovnání loni částka činila 968 tisíc a před třemi lety 242 tisíc korun. Magistrát v posledních letech aktivně podporuje hnutí sexuálních menšin, což demonstruje vyvěšováním duhové vlajky.

Na budově Nové radnice vlaje od dnešního rána duhová vlajka. 🏳️‍🌈 A to jako symbol a oslava toho, že můžeme být každý tím, kým chceme. #HappyPride pic.twitter.com/89qRjkuHBx — Hlavní město Praha (@PrahaEU) August 3, 2020

Sponzorování letošního Prague Pride dříve zkritizoval šéf SPD Tomio Okamura. Nelíbila se mu ani podpora ze strany Evropské komise.

„Mnozí důchodci a matky samoživitelky u nás živoří na hranici bídy, ale Praha vyhazuje peníze za takovéto sluníčkářské šílenosti…“ napsal Okamura na svůj Facebook.