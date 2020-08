Koronavirus v Česku: další rekord překonán. OKD obnovuje těžbu

Stejně jako minulý týden klesl během soboty počet nových případů pod 200. Může to souviset s tím, že se o víkendu méně testuje. Během všedních dnů se počty pohybovaly mezi pondělními 209 a pátečními 323 pozitivními testy.

Páteční nárůst byl za posledních několik měsíců rekordní. Více případů bylo zaznamenáno pouze 3. dubna – 335 pozitivně testovaných osob – a 27. března – 377 pozitivních testů. V té době platil v Česku nouzový stav.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové, na niž se odvolává ČTK, je však situace stále pod kontrolou. Růst nových počtů případů totiž souvisí zejména se známými ohnisky.

Podle epidemiologů je důležitou skutečností i prozatím lehký průběh nemoci u většiny nakažených. Z 5081 nakažených je hospitalizováno 111 pacientů, z toho 17 je v těžkém stavu. Pro srovnání - v pondělí bylo v nemocnicích 126 nakažených a počet hospitalizovaných tím pádem klesá.

Celkem se koronavirem za celou dobu nakazilo 18 235 lidí. Z nich se 12 765 (70 %) vyléčilo a 389 zemřelo.

Nejvíce postiženým regionem nadále zůstává Frýdecko-Místecko, kde během minulého týdne na 100 tisíc obyvatel připadlo téměř 84 nových případů, následuje Kolínsko a Klatovsko s 29 nakaženými. Praha má v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 25 nakažených. Za poslední týden se žádný nový případ koronaviru neobjevil v okresech Tachov, Děčín a Jeseník.

V pondělí má dojít k aktualizaci takzvaného semaforu, který mapuje epidemiologickou situaci v zemi. Toto pondělí ministerstvo zdravotnictví do prvního – zeleného – stupně zařadilo devět okresů: Praha, Brno a Ostrava, Praha-západ a Praha-východ, Karviná, Frýdek-Místek, Jihlavsko a Prachaticko. V těchto regionech existují jednotlivá ohniska, ale nedochází ke komunitnímu šíření. Ostatní okresy jsou bez rizika.

OKD obnovuje těžbu

„Od pondělí 10. srpna začínají důlní zaměstnanci OKD připravovat pracoviště k obnovení těžby po několikatýdenní odstávce. Musíme zkontrolovat veškerá zařízení, stroje a tak dále. Jakmile bude vše v pořádku, těžbu spustíme na všech čtyřech lokalitách. Mělo by se tak stát během několika dní,“ cituje ČTK mluvčí společnosti Naďu Chattovou.

Jedním z takových ohnisek byl například Důl Darkov na Karvinsku. Kvůli šíření koronaviru mezi horníky a členy jejich domácností přerušila OKD těžbu ve všech svých dolech. V pondělí, po několika týdnech, začínají přípravy k jejímu obnovení na všech pracovištích.

Od pondělí se bude navyšovat počet důlních pracovníků o stovky. Od 17. srpna začne pravidelné testování zaměstnanců na covid-19, což by mělo zabránit opětovnému vzniku ohniska. Denně by testy mohlo podstoupit kolem 500 až 600 zaměstnanců. Měsíčně by se jednalo o zhruba 12 tisíc. Všechny náklady na testy bude hradit OKD.