„Všehoschopný zmrd.“ Okamura se vyfotil s Romy a řeporyjec Novotný se neudržel

Pavel Novotný se na svém twitterovém účtu nevalně a nevybíravě vyjadřoval o svém kolegovi z politických řad. Nelíbilo se mu totiž, že se Tomio Okamura fotí s Romy.

„Všehoschopný zmrd. Blíží se volby,“ napsal Novotný krátce ke snímku, který sdílel na svém Twitteru.

Všehoschopný zmrd. Blíží se volby. pic.twitter.com/x99YoKhpMc — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 9, 2020

Na dané fotografii je totiž šéf SPD zachycen, jak se fotí společně s několika obyvateli romského původu. Novotný přitom poukazuje na to, že právě Romové nejsou zrovna skupinou, na které by Okamura cílil. Spíše je tomu naopak.

Za zmínku v této souvislosti stojí například zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, který již prošel ve Sněmovně prvním čtením a nyní probíhá druhé čtení. SPD usiluje o to, aby začal platit od ledna. Řídí se tedy heslem „Slušný a pracující občan na 1. místě“.

Novotný ale poukázal také na to, že se zřejmě blíží volby, a to jak do zastupitelstev krajů, tak do Senátu Parlamentu České republiky. Okamura se tak nejspíše snaží nalákat další skupinu potenciálních voličů k tomu, aby přišli SPD k volbám podpořit. V minulosti však tuto skupinu obyvatel kritizoval.

Reakce na sociální síti

A jaké byly reakce uživatelů? Ti dali nyní za pravdu vesměs Pavlu Novotnému.

„Ten se fakt nebojí ničeho, pro volby popře klidně sám sebe. Faleš a populismus v reálu,“ rozčilovali se nad počínáním Okamury někteří.

Jiní uváděli, že je daná fotografie opravdu „fakt hodně těžký bizár“ a dodávali, že tak to dopadá, když se potká „všehoschopný s neznalým“.

„@tomio_cz, že se nestydíš. Lhát cikánům do očí a dělat, že je máš rád a pak proti nim stavět kampaň. Divím se, že jsi nedostal po tlamě,“ kritizovali jej ostatní.

„Je to licomernej šmejd,“ nebrali si servítky komentující.

Další se pak zajímali o to, co na to řeknou asi jeho voliči … Někteří podotýkali, že je to „k neuvěření“ a ptali se, jestli náhodou nejde o fotokoláž.

A došlo i na drsná přirovnání. „Mengele se taky rád fotil s dětskými pacienty. Pak jim pod kůži pichl petrolej a zapisoval si jak pomalu umírají...“ znělo jedno z nich.

Pár uživatelů ale věc bralo s nadhledem a i jistým humorem, a tak si neodpustili několik trefných poznámek „Zásadní otázka – kdo s kým si dělá fotku,“ bavili se snímkem ostatní.

Našli se však i uživatelé, kteří se místo do Okamury pořádně obuli do Novotného, který na tento snímek upozornil.

„Takový pózer zhruba jak ty, Pavle,“ konstatovali.

Další pak podotýkali, že tato fotografie rozhodně není aktuální.

„Proč musíte jen vulgárně urážet?“ ptali se řeporyjského starosty jiní.