„Nemáme k sobě tak daleko.“ Tomáš Klus se setkal s Landou, aby smířil rozhádanou společnost. Fanoušci se však rozdělili

Klus svým sledujícím na sociální síti prozradil, že s tímto zpěvákem chtěl sejít již dříve. Pojí je totiž, dle jeho slov, jedna společná věc.

„S Danem jsem se sešel, protože už jsem se s ním chtěl sejít dlouho především proto, že přes odlišnou rétoriku i některé názory, máme v sobě tutéž touhu po smíření rozhádané společnosti akcentováním naší osobní moci a upozorněním na její postupné odevzdávání do rukou moci vyšší. Nikoli však té, která vládne duchu, ale té, která užívá moc nad námi jako opium,“ začal svůj příspěvek známý písničkář.

Následně otec tří dětí pokračoval tím, že stejně jako Daniel Landa i on osobně spatřuje jedinou možnou cestu v „gestě, kdy chce napříč spektrem sedět u stolu a mluvit s kýmkoli, nikoli s cílem zvítězit v argumentační přestřelce, ale se snahou pochopit oponenta“.

„Cestu kde nemíříme na sebe, ale k sobě. Z takové cesty lze vidět nadosobní ideál v ochraně osobních svobod, neboť kde není svoboda není štěstí a touha po něm je nám společná všem. Teprve hledání toho, co máme společné nám dovolí vystavět sebevědomou a zdravou společnost. Sebevědomou tím, že jednotlivec přijímá zodpovědnost za sebe i celek a zdravou tím, že je ochoten uznat i jinou, než vlastní pravdu, nebo je o ní přinejmenším ochoten diskutovat,“ vysvětli.

„Tohle je nad všechny půtky ohledně voleb Losny a Mažňáka, ohledně táborů Sluníčkářů a Strážců suverenity. Nemáme k sobě rozhodně tak daleko, jak nám zájmy myšlenkových otrokářů našeptávají. Za tohle vědomí díky!“ uzavřel svůj příspěvek.

Nezapomněl však zmínit i to, že jsou oba v očích veřejnosti kontroverzní svými postoji i minulostí. O to více si však prý více cení toho, s jakou vervou se Daniel Landa rozhodl položit onu otázku Co je to svoboda ? Jak vypadá svobodný občan? Jsme vůbec svobodní? Váží si také toho, jak široce se dotyčný otevřel diskuzi.

V samotném závěru pak připojil odkaz na stránky Blanického manifestu za svobodu. Připomeňme, že jde o petici, kterou Landa představil letos v červnu na Vyšehradě, a to spolu s Lou Fanánkem Hagenem. Tento manifest se vymezuje proti „zbrklým, nepromyšleným a neodborným příkazům a zákazům z pera úředníků“a proti mizení svobody a jejímu nahrazení kontrolou. Jeho autoři v něm tak požadují, aby Parlament a Senát nepodléhaly „globálním hysteriím“, ale řešily skutečné problémy a aby skončilo omezování svobody.

Reakce na sociální síti

Pokud jde však o to, jak na tuto zprávu a iniciativu reagovali Klusovi fanoušci, nutno říci, že se jejich názory lišily. Někteří však byli zpěvákovým krokem nadšeni.

„Danovu hudbu mám ráda od puberty. Myslím, že je opravdu talentovaný. Pak jsem, později, našla tu Tomášovu a taky mě chytla, ačkoliv je úplně jiná. Danovi jsem vždycky nerozuměla, ale něco na něm prostě bylo. A jsem moc ráda, že zrovna vy dva jste si mohli porozumět,“ napsala jedna fanynka.

A i další se vyjádřila v tom smyslu, že se jim to líbí: „Daniel je výborný muzikant… Patří mezi mé oblíbence. Patříte tam i vy, Tomáši.“

Velká část komentujících však byla opačného názoru. Někteří poukazovali bez servítek na to, že Daniel Landa je „starý nácek, který si hraje na schizofrenického vlastence“.

„To je smutné… Omlouvám se, no nemyslím si, že spojení s člověkem, který dělal takovou muziku,s takovými texty a takovou myšlenkovou orientací je správné, a to jsem tedy dost tolerantní člověk. No, toto je zlé,“ psali.

Také další uživatelé vyjadřovali podobné přesvědčení. „Nejsem si zcela jistý, že byť myšlenka i cesta jsou asi správné, musíme vést takovou debatu s každým, kdo se nám zrovna připlete do cesty. Chápu, každý s přibývajícím věkem, trochu mění své postoje a názory, ale taky platí, jednou nácek vždycky nácek. Já Dana Landu osobně neznám a snad ani nechci, stačí mi, co vím nejen z obecných informací, ale i od přátel, kteří jsou s ním spříznění rodinnou vazbou,“ dodal další uživatel.

„Landa jenom potřebuje známé obličeje pro propagaci svých chorých spasitelských blábolů, dělá si PR a mluví zároveň o spojení a o boji, protože je to zmatený člověk. S náckama se nekamarádi, tolerance netolerantních není správná,“ podotýkali jiní.

V některých reakcích se objevilo, že lidé považují za mimořádně smutné, když člověk s takovým vlivem na společnost, jako je Klus, nepozná neostré rozdíly a význam symbolů. „Tato společnost potřebuje jasné pojmenování hodnot a ne náhodné pokusy vycházet si vstříc a cestou se ztrácet. Tahle země má své vzory a hodnoty pro které se má člověk brát, ale nezlobte se, blouznící „bývalý fašista“ mezi ně nepatří. Více čtěte a méně pište,“ znělo jejich doporučení.

I ostatní souzněli s tím, že to působí spíše nešťastně než zajímavě. Objevily se však i názory, že z hlediska marketingu to byl skvělý počin.