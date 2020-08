„Piráti si poslali milion korun z veřejných peněz na svoji kampaň.” Nepotěšitelný závěr od Štěpánka pro české voliče

Český hudebník a politik Petr Štěpánek opakovaně odsoudil postup Pirátské strany, která podle jeho názoru zneužívá veřejné finance za účelem prosazování svých vlastních politických cílů. Udělení pražským magistrátem v čele se Zdeňkem Hřibem rekordních dotací pro festival Prague Pride, který letos probíhá od 3. do 9. srpna, je bezprostředně spojeno s předvolební kampaní Pirátů, tvrdí Štěpánek.

„Pražský magistrát, rozuměj Piráti, poslali milion korun z veřejných peněz na Prague Pride. Zároveň Piráti s Prague Pride spojili zahájení své volební kampaně. Jinými slovy: Piráti si poslali milion korun z veřejných peněz na svoji vlastní kampaň,” dospívá k logickému závěru český politik.

Dále Štěpánek vyslovil přesvědčení, že Piráti se již dobře přizpůsobili k principům místní politiky, a to nehledě na své politické mládí.

Duhový pochod v době pandemie

Letošní Prague Pride výrazně zasáhla pandemie koronaviru a preventivní hygienická opatření. Místo tradičního několikatisícového průvodu se festival protáhl na několik dní, a to od 3. do 9. srpna. Desátý ročník shromáždění sexuálních menšin završila Duhová plavba po Vltavě z Dvořákova nábřeží do Modřan a zpět, na kterou dohlíželi policisté a antikonfliktní tým.

Festival zahrnoval debaty, výstavy, přednášky a další akce. Střediskem se stala duhová vesnička na Střeleckém ostrově. Část programu probíhala online. Jeho součástí je i sběr podpisů za uzákonění manželství pro všechny. Pod papírovou petici se již podepsalo přes 70 tisíc lidí. Manželství by mělo poskytnout lidem větší práva než současná právní norma registrovaného partnerství, včetně vdovského důchodu nebo alimentů na dítě.

Pražské zastupitelstvo i přes složitou finanční situaci způsobenou koronavirovou krizí schválilo v květnu rekordní dotaci pro spolek Prague Pride, která přesahuje milion korun. Pro srovnání - loni částka tvořila 968 tisíc a před třemi lety 242 tisíc korun. Je třeba také poznamenat, že stovky festivalů Pride po celém světě byly zrušeny, a to kvůli šíření pandemie covid-19. Tento festival se nekonal například ani v New Yorku či Londýně. Pražský magistrát v posledních letech aktivně podporuje hnutí sexuálních menšin, což demonstruje vyvěšováním duhové vlajky.