Financování terorismu? Xaver Veselý obdržel dopis, který se týká jeho působení v Radě ČT. Čtěte, oč jde

Moderátor a člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý se na sociální síti podělil o zajímavý dopis, který mu v posledních dnech přišel. Sledujícím pak nastínil jeho znění, ale také zmínil svou reakci na něj. O co se jednalo?

Na facebookovém profilu tohoto moderátora se objevilo delší video, v němž se dotyčný věnuje dopisu, který nedávno obdržel. Jak sám uvádí, moc nepochopil, proč mu vlastně přišel a ani některé otázky, které v něm byly, se mu nepozdávaly.

„Myslím, celkem poučné…“ napsal krátce v popisku videa, které je dlouhé skoro jedenáct minut.

Na daném videu Xaver začíná tím, že dostal dopis, který si nevěřícně četl asi pětkrát za sebou. „Na ten dopis jsem odpověděl a je to velmi poučné,“ uvedl své povídání moderátor.

Dále pokračoval tím, že v dopise byla, mimo jiné, i zpáteční obálka a dotazník, který se jmenoval Identifikace a kontrola od Generali, penzijní společnosti. Ve videu přitom poukázal na to, že v něm byla spousta zajímavých otázek, které se týkaly financí a jeho zdrojů příjmů. Člen Rady ČT se přitom netajil tím, že na dopis a dotazník „prvně jen čuměl“.

V další části videa se pak podělil o to, co v textu zmiňovaného dopisu stálo.

„Vážený pane, při kontrole Vaší smlouvy jsme zjistili, že jste podle současné legislativy takzvaně politicky exponovaná osoba, tedy osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem nebo osobou blízkou. Proto je nezbytné podle zákona č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu provést Vaše další ověření,“ citoval Xaver Veselý znění dopisu.

V textu se pak rovněž uvádí, jak má dotyčný nyní postupovat, a to hned v několika krocích. V souvislosti s tím Luboš Xaver Veselý zároveň vyvozuje, že se daný dopis zřejmě týká jeho působení v Radě České televize.

„Panebože, jdete do nějaké funkce, do níž jste byli zvolení, a tady vás někdo začne kádrovat?“ podivuje se dotyčný a dodává: „Odporný. Hnusný.“

Ostrá reakce Xavera

„Vážená paní B., obdržel jsem Váš dopis ze dne 31. července 2020 týkající se mojí smlouvy č. … s Vaší penzijní společností. S veškerou úctou si dovoluji sdělit následující: Nemám sebemenší důvod vyplňovat Vám dotazníky a už vůbec ne plnit Vaše úkoly. (…) Při vědomí, že se odvoláváte na zákon č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, považujte klidně tuto moji reakci za občanskou neposlušnost. Pokud by toto moje odmítnutí mělo za následek vypovězení smlouvy z Vaší strany, nic proti tomu nemám, neb zdaleka nebyly naplněny sliby Vašeho obchodního zástupce, které při uzavírání smlouvy 1. 7. 2006 deklaroval. Ode dne 1. 7. 2006 Vám totiž pravidelně svěřuji své poctivě vydělané a zdaněné peníze,“ stálo v jeho reakci.

Moderátor se ale rozhodl, že na dopis odpoví a že bude postupovat tak, jak on sám považuje za vhodné. Podělil se tedy i o to, co společnosti odpověděl.

Následně společnost požádal, aby mu zodpověděla několik otázek, které jej v souvislosti s dopisem zajímají. Šlo například o to, čeho konkrétně se dle nich týká jeho „politická exponovanost“ či kde dotyční přišli na to, že by mohl mít něco společného s legalizací výnosu z trestné činnosti či financování terorismu.

Závěr své reakce pak Xaver doplnil o několik myšlenek, které zaváněly lehkou ironií.

„Pro úplnost si dovoluji sdělit, že nástěnky v našem vchodě i na pracovišti jsou vedeny řádně. Vždy a ochotně se zúčastňuji domovních schůzí. Pravidelně v okně vyvěšujeme vlaječky EU. Na pracovišti, krom svých pracovních úkolů, působím jako požární preventista. Film Havel hodlám navštívit v nejbližších dnech, vstupenku případně dodatečně můžu zaslat ke kontrole. Pravidelně a zodpovědně třídím odpad,“ četl úryvek své rekce.

„V místě trvalého bydliště aktivně podporuji rozvoj multikulturní i genderově vyvážené společnosti a působím v tomto smyslu i na své nejbližší okolí. Pravidelně se účastním pálení mírových ohňů (kulturní program vždy zajišťuje soudruh Plachetka),“ podotkl.

Vtipně pak ještě dodal, že je-li přiznání polehčující okolnost, pak přiznává, že vlastní dvě CD a jedno DVD ruského písničkáře Vladimira Vysockého , že si váží laureátů Puškinovy ceny a že některé výrobky jeho denní spotřeby jsou vyrobeny v Číně.

V ironickém podtónu však radní ČT pokračoval i dále a danou společnost také zaúkoloval několika úkony „Současně Vás prosím, abyste mi za firmu Generali, penzijní společnost vystavili čestné prohlášení, že Vaše firma dodržuje veškerá opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a nepodílí se na financování terorismu. Na tomto prohlášení prosím nechte ověřit Váš podpis a zašlete takto na moji adresu. V opačném případě bych nemohl zůstat Vaším klientem.“

Závěrem společnost ještě upozornil na to, že tuto komunikace zveřejní, protože má za to, že je ve veřejném zájmu, aby všichni věděli, že ani jeden z nich nepodporuje terorismus a nepodílí se na legalizaci výnosu z trestné činnosti. Tedy, alespoň u sebe je o tom prý přesvědčen.

„Už delší dobu si, vážení, myslím, že se svět zbláznil,“ uzavřel dané téma.