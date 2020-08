Plamenný Černohorský před ambasádou Itálie: Necháte si rozvrátit zemi jako my ČSSR?

Po Jaroslavu Foldynovi a Tomiovi Okamurovi nyní dne 9. 8. 2020 přišel svůj nesouhlas s úředními kroky, které zaznamenáváme v Itálii proti Matteu Salvinimu, vyjádřit před italskou ambasádu v Praze aktivista pan Jiří Černohorský. Níže uvádíme, co řekl. O názor jsme požádali také Roberta Vašíčka, který krátkým komentářem připojuje, jak to vidí on.

Poznámka: Vystoupení Černohorského jsme zkrátili. Celou podobu můžete vidět na FB Sputniku.

Černohorský píše italským senátorům, aby neodírali vlastní lidi a nebrali jim od huby skývu vydřeného chleba tím, že se rozhodnou bezhlavě přijímat nelegální migranty.

Jiří Černohorský: Vážení italští senátoři, dovolujeme si vás, kteří jste se rozhodli kriminalizovat pana Mattea Salviniho, kontaktovat a upozornit vás na to, že dlouhodobě sledujeme celkový vývoj EU a také jeho se dotýkající celosvětovou krizi vyvolanou covidem-19; sledujeme také nepokoje započaté v Evropě, zejména v Itálii a v Řecku.

Černohorský apeluje na italské senátory, aby netrestali svými rozhodnutí ani obyvatele Itálie, ani bývalého premiéra…

© AP Photo / Olmo Calvo Zuzana Majerová Zahradníková: Odmítat migrační politiku liberálů už není jen na nálepku rasisty, ale i na kriminál Vážení senátoři, věříme, že si uvědomujete, že krizi, která nebyla vyvolána vinou a vůli obyčejného pracujícího lidu (tedy vinou občanů vaší vlasti), nemůžete prohlubovat přijímáním dalších ilegálních připlouvajících migrantů a ubírat tak svým občanům další díl jejich vydřeného chleba. Těmto lidem byste měli vy a vaše vláda sloužit, měli byste je ochraňovat.

Černohorský vyzval italské senátory, ať přestanou s kriminalizací Mattea Salviniho, ať ukončí nedemokratickým proces, který oklešťuje svobody občanů EU.

Jiří Černohorský: (…) Kam jste odložili italský smysl pro ochranu své země, občanů, kam jste odložili svoji neodmyslitelnou italskou identitu? Nebo jste se i vy stali obětí a vazaly diktátu několika málo lidí z Evropské komise a několika světových zkorumpovaných politiků, kteří za slib úspěchu, bohatství a moci zradili svou vlast i svůj národ? Tito lidé – obchodníci – však nemají svou vlast. Pouze prostor, ze kterého čerpají své zisky…

(…) Ústavy většiny států tvrdí, že veškerá moc patří lidem. Tak je i vaší povinností toto právo ctít a vážit si svých občanů, aby si občané mohli vážit vás. Jako my (občané ČR) i vy dobře víte, že správci Evropské komise vám pozvolna odeberou vše, co pro vás bylo svaté a nastolí takovou politiku, že i morálka se vytratí a změní se v cosi, co bylo v minulosti absolutní tabu… „Demokratický proces“ v EU (viz práce Evropské komise) především omezí práva a svobody evropských občanů. Necháte si rozvrátit zemi, jako my si nechali rozvrátit Československo? (…)

Černohorský vzpomněl slavné české historické V.I.P., které nás kulturně pojí s Itálií. Připomněl Karla Hynka Máchu, Karla Havlíčka Borovského, Josefa Myslivečka či Karla IV., který si čile dopisoval s Francescem Petrarcou…

Jiří Černohorský: Itálie jakožto kolébka renesance, pokud ztratí kontinuitu se svou slavnou minulostí, vrhne to nevratný stín jak na soudržnost nynější Evropy, tak i na její budoucnost. Evropa zatím stále ještě navazuje na odkaz staré řecké civilizace a italský humanismus. Proto si vaše hranice zaslouží pečlivou ochranu, nikoliv zavlečení nových nemocí a jistý primitivismus cestou přílivu migrantů do vaší země, které nikdo nekontroluje…

Vážení senátoři, prosíme vás, abyste toto svoje rozhodnutí zrušili, a naopak se podíleli na ochraně své vlasti a svého národa před omylem nesoucím název Lisabonská smlouva či Istanbulská úmluva. Bůh, který nám dal život, dal nám ve stejný okamžik naši zem i svobodu. S mírovým pozdravem – Jiří Černohorský, předseda spolku Čest, svoboda, respekt.

Pane Vašíčku sledoval jste zpovzdálí dnešní akci pana Černohorského. Slyšel jste, jaká slova Černohorský adresoval italskému senátu. Co tomu říkáte?

Robert Vašíček

Robert Vašíček: Byl jsem na tuto akci pozván. Vzhledem k tomu, že jsem místopředsedou SPD Praha, dotázal jsem se členské základny, zda to považují za vhodné, abych tam chodil. Hnutí SPD má komplikované vztahy s Jiřím Černohorským. Členská základna mi účast nedoporučila. Všem vlastencům bych rád vzkázal, že tu nejsem sám za sebe jako Robert Vašíček, ale zastupuji také desítky tisíc voličů a členů hnutí SPD v regionu PRAHA. Obsah dopisu Černohorského italským senátorům znám. Nelze mu nic vytknout. Připomněl bych, že naše hnutí SPD předalo ve čtvrtek tento týden protestní dopis ve stejném duchu velvyslanci italské ambasády – šlo o otevřený dopis Jaroslava Foldyny. Ten podpořil i Tomio Okamura a členové naší organizace SPD Praha.