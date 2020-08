Záhadně vysoké platy zaměstnanců kolem středočeské hejtmanky zvedly ze židle politiky TOP 09. Hnus, vzkazuje Kalousek

Dnes se objevily na portálu SeznamZprávy informace o tom, že někteří zaměstnanci kolem středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové dostali ke svému platu ještě mimořádné prémie až 85 tisíc měsíčně. O které zaměstnance se však jednalo a za co jim byly peníze vyplaceny, je tajné.

Portál upozorňoval na to, že jeden člověk ze „skupiny VIP zaměstnanců“ si v posledních dvou letech přišel skoro na 200 tisíc měsíčně. Tato částka je přitom vyšší, než, který berou ministři asi 173 tisíc Kč za měsíc). Ostatní pak dostávali kolem 150 tisíc, což je plat, který nemá ani hejtmanka.

Pokud jde o samotné údaje o platech, ty portál získal ze středočeského úřadu podle informačního zákona. Žádal totiž o platy a odměny dvaceti lidí, kteří spadají či spadali do úzkého okruhu hejtmančiných spolupracovníků. Kraj ovšem dodal jen anonymizovaná data, která neobsahují jména úředníků.

SeznamZprávy přitom poukazují na to, že ze získaných dokumentů vyplývá, že nadstandardní příjmy souvisí s mimořádnými odměnami. Tyto prémie přitom úředníci mohou dostat za skvělé splnění nějakého speciálního úkolu.

Reakce českých politiků

Toto finanční hodnocení se však nelíbí některým představitelům české politické scény. Podivovala se nad ním například předsedkyně strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ta celou kauzu označila za nechutné papaláštví.

„Nechutné papalášství opět v podání hejtmanky Jermanové. To, v jakém stavu se nachází Středočeský kraj pod vládou ANO, ČSSD a komunistů, by mělo sloužit jako odstrašující příklad v příručkách pro nově zvolené zastupitele. Naštěstí jsou krajské volby za dveřmi, takže můžeme tuhle noční můru jednou provždy ukončit,“ napsala na Facebooku.

Ke svému příspěvku pak ještě dodala, že kandidátem na hejtmana je za jejich stranu Jan Jakob, který je dle ní nejen starostou Roztok, ale především „kompetentním člověkem na svém místě“.

„Středočeskému kraji bych ho opravdu přála. Pohněme s tím. Společně!“ vyzvala občany.

Jako další záhadně vysoké platy v této části republiky okomentoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. I on se připojil k názoru své kolegyně a dodal, že je to „hnus“.

„Tohle je hnus. Ještě horší je však ta zoufalá nekompetence. Středočeský kraj si zaslouží, aby byl moderním regionem moderní Evropy. Nadějí je kandidátka zkušených starostů, odborníků a evropských diplomatů. Jan Jakob, Pavel Telička, Magdalena Davis. Spojenci pro Středočeský kraj,“ napsal na sociální síti.

Připomeňme, že volby do krajských zastupitelstev České republiky se letos budou konat v pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020, a to současně s volbami do Senátu 2020. V krajských volbách se volí každé 4 roky, a to ve 13 krajích.