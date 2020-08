Kauza „být s komunistou je in“. Šéf KSČM přišel na to, co stojí za kampaní proti této straně

Někteří nenávistní redaktoři se prvoplánově pustili hloupě do kampaně proti KSČM, když zveřejnila foto s tím, že "být komunistou je in", že prý nemáme dost mladých hezkých žen, asi neznají ani náš poslanecký klub, ani kandidátní listiny KSČM do krajských voleb, ani vedení strany.