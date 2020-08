Normální chlap nebo podivín? Sousedi a kolegové muže, který zapálil byt v Bohumíně, uvedli, jaký je to člověk

Jak jsme již informovali, tragický požár v panelovém domě v Bohumíně, jenž si vyžádal 11 obětí, způsobil otec muže, který v bytě žil se svou přítelkyní. Během večerní rodinné oslavy totiž vypukl konflikt, jenž nakonec vyústil v to, že 55letý Zdeněk K. vylil a zapálil hořlavinu, se kterou přišel. Co ho mohlo k takovému činu vést?

Při požáru tak zemřela bývalá manželka pachatele, jeho syn i vnuk. Mezi dalšími oběťmi byli podle svědka sousedi ze šestého patra stejného domu. Syn, kterého připravil žhář o život, měl údajně měsíc před svatbou se svou přítelkyní, se kterou měl dítě školního věku.

Jak sdělil dozorující státní zástupce Michal Król, obvinění trvá na tom, že pětapadesátiletý muž zapálil byt úmyslně. „Obviněn byl ze zvlášť závažného zločinu vraždy a z obecného ohrožení,” řekl žalobce.

„Co se týče jeho postoje, tak ještě v postavení podezřelé osoby uváděl, že šlo o jakýsi akt pohrůžky. Tvrdil, že nechtěl nikomu ublížit. Druhá věc je, zda mluví pravdu,“ upřesnil Król.

Jaký názor na něj mají známí?

Jak upozorňuje portál Novinky.cz, o muži z Bohumína jeho známí mluví každý jinak. Někteří jej například charakterizují jako „normálního chlapa“ a sympatického muže pracujícího na bohumínském dopravním terminálu.

„Všichni kolegové jsou z toho v šoku. Měli jsme ho za úplně normálního chlapa,“ sdělil jeho nadřízený.

Někteří naopak muže vnímali jako podivína.

„Nedokážu přesně říct proč, ale prostě byl takový divný, nějak mi neseděl. Znám ho z hospody, kam chodil,“ řekl další ze sousedů.

„Připadal mi jako Jekyll a Hyde. Rozpolcená osobnost,“ poznamenal známý žháře.

Něco konkrétnějšího však bylo těžké zjistit, jelikož ve dvanáctipodlažním domě, kde ke katastrofě došlo, vládne typická sídlištní anonymita a sousedi toho o sobě moc nevědí.

„O mrtvých jen dobře, ale byla to divná partaj. Pořád se řešily nějaké stížnosti, pořád tam popíjeli nebo něco oslavovali. Jeho táta za nimi občas chodil. Že mezi nimi panovala taková nenávist, mne dodnes ani ve snu nenapadlo,“ řekl soused.

Z tohoto důvodu ani nejbližší soused nemohl poskytnout nějakou charakteristiku a vychází pouze z toho, co mohl okrajově slyšet za společně sdílenou zdí.

Podle svědectví jiných lidí žháře už dokonce policie jednou řešila.

„Chodím tam na ryby a lidi říkali, že se tam oháněl nějakou pistolí, řešili to snad i strážníci. Ale co to bylo za pistoli, jestli plynová, nebo jen atrapa, těžko říct,“ poznamenal jeden z místních mužů.

„Slyším o tom poprvé. Naopak jsem slyšel, že ho jeho kolegové měli za úplně normálního chlapa. Nikdo si to nedokáže vysvětlit,“ zpochybnil informaci s pistolí místostarosta Bohumína Igor Bruzl (ČSSD).

Potvrdil ale, že motivem skutečně mohlo být vyřizování účtů mezi členy rodiny.

„Je to náš dům a naši nájemníci, takže něco o nich víme. Bydleli tam delší dobu. Rozhodně tam nebydlelo jedenáct lidí, ale v té době tam byli na návštěvě,“ řekl Bruzl s tím, že na návštěvu bohužel dorazil i žhář vybavený hořlavinou, jehož přítomnost nebyla vítaná, a nakonec vyústila v jeden z největších masakrů v novodobé historii ČR.