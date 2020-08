Babiš promluvil o setkání s Pompeem. V Senátu chtějí debatovat o vztazích s Ruskem a Čínou

V úterý dorazil do České republiky americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který se ve středu setká s premiérem Andrejem Babišem. Ten před jejich setkáním poskytl Právu rozhovor, ve kterém promluvil o amerických vojácích a o schůzi s americkým šéfem diplomacie. Co v rozhovoru padlo?

Babiš na začátku zmínil, že Pompeova cesta byla naplánována již na květen, a to kvůli výročí konce druhé světové války. Kvůli pandemii koronaviru však musela být návštěva naší země odložena.

„Pro cestu po střední Evropě si vybral Rakousko, Slovinsko, Polsko a Česko, kde své turné zahájí. Takže je dobře, že přijede,“ dodal.

„Pokud jde o dostavbu Dukovan, tak ČEZ na to bude dělat soutěž, my vše připravíme, ale rozhodovat o tom bude až příští kabinet. A ohledně Huawei se Spojenými státy spolupracujeme v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ uvedl.

Vyjádřil rovněž svůj názor na to, zda si myslí, že dojde k dohodě ohledně dostavby Dukovan či zákazu vstupu čínské společnosti Huawei do sítí 5G.

Dotkl se i tématu digitální daně, kdy Američané hrozili sankcemi v případě jejího zavedení. Babiš však poznamenal, že toto nyní není na stole, jelikož návrh čeká stále na projednání v Poslanecké sněmovně.

Český premiér zmínil taktéž stažení 12 tisíc vojáků z Německa. Podle jeho mínění není důvod, aby v Česku byli tito američtí vojáci. „Česká strana na tom určitě nemá zájem. Jsme spojenci v NATO, na tom se nic nemění. Ještě se neví, kam tito vojáci zamíří, ale k nám určitě ne, to nikdy nebylo na stole. A jak jsem říkal, mě spíš zajímají naše obchodní vztahy a byznys pro naše firmy,“ dodal.

Debata v Senátu bude o vztazích s Ruskem a Čínou

Co se týče návštěvy šéfa americké diplomacie Mika Pompea, pak ten stráví v Česku celkem dva dny. Na dnešní den je naplánována návštěva Plzně s jeho protějškem Tomášem Petříčkem. Ve středu se setká s premiérem Babišem, prezidentem Zemanem a senátory.

Právě v Senátu ČR je zájem o debatu ohledně kybernetické bezpečnosti, vztahů s Ruskem a Čínou a mezinárodních institucí. Senátoři to uvedli po jejich dnešním zasedání.

Ve středu bude jednat Pompeo nejprve s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem a šéfem zahraničního výboru Pavlem Fischerem. V půl třetí pak vystoupí šéf americké diplomacie v Senátu ČR, po kterém bude moderovaná diskuse. Předpokládá se, že projev bude trvat pět až sedm minut a následná debata pak asi čtvrt hodiny.

Co se týče konkrétních dotazů pro Pompea, pak senátor Ladislav Faktor například navrhoval dotaz, jaká největší nebezpečí jsou podle Pompea pro západní společnost a její hodnoty. Jan Horník by chtěl pak řešit problematiku TikToku. Jiří Dienstbier konstatoval, že senátoři by mohli dávat Pompeovi i otázky týkající se Ruska a Číny či přístupu USA k mezinárodním americkým institucím, jako jsou WHO či OSN.

Připomeňme, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo přistál v úterý po osmé hodině ranní na pražském letišti. Česká republika není jediná země, kterou ministr navštíví. Směřovat bude i do dalších zemí střední Evropy – Polska, Rakouska a Slovinska.