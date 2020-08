Petříček: Česko je proti návratu ke studené válce a vytváření protichůdných bloků

Česká republika nechce napomáhat k vytváření dvou protichůdných bloků a návratu ke studené válce. Uvedl to v úterý český ministr zahraničí Tomáš Petříček, když komentoval nadcházející jednání lídrů republiky s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, který přijel do země.

Petříček uvedl, že šéf americké diplomacie Mike Pompeo prodiskutuje s prezidentem země Milošem Zemanem i se senátory názor Spojených států na vztahy s Čínou. Česká republika, jako člen Evropské unie, vychází z toho, že ji zajímá rozvoj vztahů mezi Evropskou unií a Čínou, uvedl.

Dodal, že žádným způsobem nechce Česká republika přispívat k vytvoření dvou protichůdných bloků, stejně tak není v zájmu ani návrat do studené války.

Příjezd Pompea do ČR

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo dnes přijel do České republiky. Dnes se setkal se svým protějškem Tomášem Petříčkem, ve středu jej čeká setkání s premiérem Babišem a prezidentem Zemanem.

V Plzni, kam zamířil dnes se svým českým protějškem, si připomněli 75. výročí konce druhé světové války. Ve středu přivítá Pompea Andrej Babiš v Kramářově vile na pracovním obědě. Tématem jejich debaty bude kybernetická bezpečnost, boj proti koronaviru, zdravotnický výzkum a hospodářská spolupráce.

Babiš dnes v rozhovoru pro Právo také uvedl, že je dobře, že Pompeo do Česka přijel. Vyjádřil rovněž svůj názor na to, zda si myslí, že dojde k dohodě ohledně dostavby Dukovan či zákazu vstupu čínské společnosti Huawei do sítí 5G.

„Pokud jde o dostavbu Dukovan, tak ČEZ na to bude dělat soutěž, my vše připravíme, ale rozhodovat o tom bude až příští kabinet. A ohledně Huawei se Spojenými státy spolupracujeme v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ uvedl.

Po setkání s Babišem odjede Pompeo na Pražský hrad, kde se setká s Milošem Zemanem. Podle americké diplomacie se bude jednat o setkání především zdvořilostního rázu. Tématem jejich rozhovoru by měly být například otázky ekonomické či spolupráce v rámci NATO. Ve stejný den je naplánována ještě návštěva Senátu ČR, zúčastní se i debaty se senátory.

Cesta byla již plánována

Připomeňme, že cesta amerického ministra zahraničí byla již naplánována na jaře tohoto roku, kdy jsme si připomínali 75. výročí konce druhé světové války. Do plánů ovšem vstoupil koronavirus a musela být tak odložena.

Zmiňme, že Česká republika není jediná země, kterou ministr navštíví. Směřovat bude i do dalších zemí střední Evropy – Polska, Rakouska a Slovinska. Během své návštěvy střední Evropy bude Pompeo jednat s partnery rovněž o ohlášených přesunech části amerických jednotek z Německa. Připomeňme, že dříve bylo totiž oznámeno, že na základě rozhodnutí Donalda Trumpa stáhnou Spojené státy asi 12 tisíc vojáků z Německa.