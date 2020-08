Cesta na Tchaj-wan schválena: Na konci srpna odletí do země Vystrčil s osmi senátory a Věrou Kuberovou

Předseda Senátu Miloš Vystrčil oznámil v červnu, že chce oficiálně navštívit Tchaj-wan. Nyní schválil tuto zahraniční cestu Organizační výbor Senátu České republiky. Uvádí se, že cesty se zúčastní asi devadesát členů delegace včetně podnikatelů, ale i zástupců akademické sféry. Do země odletí i osm senátorů a Věra Kuberová.

Připomeňme, že delegace neodletí vládním letounem, ale strojem tchajwanských aerolinek. „Jedinou možností, jak na Tchaj-wan doletět, je použít komerční letadlo. Státní letka, která také byla ochotná a nedělala problémy, nás byla schopna dopravit pouze s mezipřistáním, které by bylo čtrnáctihodinové, buď v Indii, Thajsku nebo na Filipínách,“ uvedl Vystrčil.

Proč se rozhodli pro komerční linku, vysvětlil předseda Senátu již dříve. Podle jeho slov by totiž museli během mezipřistání vystoupit na několik hodin, tudíž by pak po příletu na Tchaj-wan museli jít do karantény. „Proto tady vznikla možnost, že bychom použili tchajwanské aerolinie,“ dodal.

Po příletu se pak Vystrčil setká s ministrem průmyslu a obchodu, ministrem pro digitalizaci a ministrem pro inovace. Kromě toho je v plánu setkání jak s předsedou parlamentu, tak i s prezidentkou.

Za zmínku taktéž stojí, že se cesty zúčastní i vdova po zesnulém předsedovi Senátu ČR Jaroslavu Kuberovi – Věra Kuberová. Podle všeho by měla mít část programu společný s Vystrčilem.

Cesta na Tchaj-wan

Připomeňme i situaci, která předcházela zmíněné cestě na Tchaj-wan. Předseda horní komory českého parlamentu Miloš Vystrčil totiž dříve prohlásil, že při březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů cítil „téměř zhmotnělou obavu“ premiéra a ministra vnitra, že Čína nedodá Česku ochranné pomůcky, „pokud, Vystrčile, nebudeš ticho“.

Ministr vnitra Jan Hamáček pak v červnu potvrdil, že se vláda v nejtěžších dnech koronavirové krize pokusila odradit předsedu Senátu od cesty na Tchaj-wan. Obávala se, že Čína zarazí dodávky objednaných ochranných pomůcek do Česka.

Rozhodnutí oficiálně navštívit Tchaj-wan Vystrčil zveřejnil 9. června.

„Na Tchaj-wan pojedu. Důvody jsou dva. Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického i z hlediska toho, jak se mají k sobě demokratické země chovat,“ uvedl předseda s tím, že do Česka se vrací hodnotový střet, „který jsme v roce 1989 statečně vybojovali“.

Na jedné straně podle jeho názoru stojí suverenita, vláda práva a demokracie, na druhé zase něco, co nazval jako počítání grošů. „A je potřeba říct, že nám nezáleží jenom na těch groších, ale i na demokracii a svobodě,“ odůvodnil Vystrčil.

Cestu na Tchaj-wan plánoval už jeho předchůdce Jaroslav Kubera. Měla se uskutečnit v únoru, ale Kubera na konci ledna náhle zemřel na infarkt.