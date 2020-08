Pompeo si v Plzni připomněl konec druhé světové války a zamířil do pivovaru

„Jeden z nápisů (na památníku – red.) říká, že nikdy nezapomeneme. Skutečně je tomu tak, touto oslavou dnes udržujeme historii naživu. (…) Jen si mohu představovat obrovskou radost z okamžiku, když americké džípy a tanky zaburácely do města před 75 lety," prohlásil v projevu Pompeo.

​Zmínil také, že před 30 lety bývalá americká velvyslankyně v Česku Shirley Templeová Blacková položila společně s tehdejším prezidentem Václavem Havlem základní kámen památníku.

Oba ministři ve svých projevech zmínili americké veterány, kteří přijíždění do Plzně na oslavy osvobození, a to nehledě na jejich vysoký věk. Tomáš Petříček vzdal hold jednomu z osvoboditelů města a jihozápadních Čech, příslušníkovi 2. pěší divize Homeru Coxovi. Ten zemřel před měsícem ve věku 103 let.

„Pan Cox a jeho spolubojovníci nepřišli, aby převzali kontrolu nad naší zemí, ale aby ji osvobodili a zajistili, že budoucí generace jednou budou žít ve svobodě a prosperitě. Je na nás, abychom na památku jejich hrdinství nezapomínali a uctívali je a aby naše generace vzpomínala, na jakých hodnotách oni stáli," uvedl český ministr zahraničí.

​Nejameričtější město v Česku

Martin Baxa, primátor Plzně, se s ministry setkal v Muzeu generála Pattona a u pomníku americkým vojskům. Pompeovi údajně řekl, že Plzeň je nejameričtější město v Česku. Americký ministr zahraničí si podle jeho slov s velkým zájem prohlédl Pattonovo muzeum věnované osvobození Plzně americkými vojáky.

​Tomáš Petříček na svých sociálních sítích také publikoval fotografii s americkým ministrem zahraničí během návštěvy plzeňského pivovaru. „Těšil jsem se, ne že ne. Co by to bylo za návštěvu Plzně bez zastávky v pivovaru. Doufám, že Mikovi Pompeovi chutnalo,“ napsal na svých sociálních sítích.

​Program Pompea

Návštěva města Plzně byla hlavním bodem dnešního programu amerického ministra zahraničí Pompea. Ten přiletěl dnes ráno na několikadenní státní návštěvu. Setká se mimo jiné s premiérem Andrejem Babišem, prezidentem Milošem Zemanem a má naplánované vystoupení v Senátu.