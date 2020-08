Americká přítomnost v Česku? Podle Vondry to lidé nechtějí

Za prvé Vondra uvedl příčiny, kvůli kterým podle jeho mínění ministr zahraničí Mike Pompeo zahájil cestu po Evropě v Česku. Prvním důvodem je ten fakt, že je to odložená návštěva z května v souvislosti s výročím konce 2. světové války.

„Proto jel do Plzně. Působí to sice trošku anachronicky uprostřed prázdnin, v srpnu, ale původně se počítalo s jeho návštěvou oslav, které bývají v Plzni počátkem května. Pro obě strany má význam připomenout si, že pokračující transatlantická vazba zahrnuje velký bezpečnostní význam,“ uvedl politik.

Klíčovou příčinou ale podle něho je to, že se mezi riziky objevují tři nové země: Čína, Rusko a Německo.

„O Rusku se píše více, ale myslím, že kontext Číny je mnohem významnější. Země, které Pompeo navštíví, navíc mají jednu společnou věc: pokud vím, Slovinsko, Rakousko, Polsko ani Česko ještě nevydaly autoritativní rozhodnutí, jestli nepustí Huawei do sítí páté generace (5G),“ zmínil Vondra.

Následně hovořil o vztazích Německa a USA, které podle experta neprochází lehkým obdobím. Myslí ale, že podíl na tom nesou obě strany.

„Německá vláda nevynechá šanci, aby si nekopla do Donalda Trumpa. Stejně tak Donald Trump využije každou příležitost, aby se otřel o kancléřku Merkelovou. Koneckonců rozhodnutí o snížení přítomnosti amerických vojáků v Německu je přímým důsledkem americké kritiky malé ochoty Německa zvýšit výdaje na obranu. Část vojáků v Evropě zůstane. Mimochodem, americká přítomnost v Evropě bude určitě tématem jednání v Polsku a jinde,“ sdělil.

Podle jeho slov je to tématem i v Česku, kdy je národním zájmem, aby Spojené státy v Evropě zůstaly.

„Asi ale v Česku není společenský konsenzus jako v Polsku, aby se přítomnost promítla i do vojenského kontingentu USA u nás. Já bych to přitom uvítal, protože za naši bezpečnost nebude ručit nic více, než kdyby tu byli američtí vojáci. Posiluje to mnohonásobně zájem USA na bezpečnosti dané země. V Polsku se o tom mluvit bude určitě. Vůbec nevylučuji, že ve Varšavě oznámí shodu nad americkou přítomností v Polsku. A to včetně počtu vojáků. I to se odehrává na pozadí americko-německých vztahů,“ dodal.

Během rozhovoru Vondra promluvil i o cestě Vystrčila na Tchaj-wan. Podle něho, jestli Pompeova návštěva zahrnuje něco nestandardního, je to právě schůzka s předsedou Senátu. Sdělil, že k ní by za jiných okolností zřejmě nedošlo.

„Cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan je však pro Američany zajímavá věc. Na této úrovni se tam běžně nejezdí. Koneckonců ani USA na této protokolární úrovni na Tchaj-wan nejezdí, což má symbolický význam“, uvedl.